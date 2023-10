Com indefinições para o restante do ano, Palmeiras se despede do Allianz Parque em 2023

O Palmeiras pode ter se despedido de sua casa na vitória diante do Bahia no último sábado (28). Diante de muitas indefinições ainda para o restante do ano por conta de shows no estádio, o Verdão deve ter que mandar suas partidas na Arena Barueri.

Longe de casa

O Palmeiras ainda tem mais cinco jogos como mandante no Campeonato Brasileiro. Porém, devido a agenda de shows do Allianz Parque, deve jogar todos esses na Arena Barueri.

Com a mudança de data de duas rodadas, tanto a 32ª, jogo contra o Athletico Paranaense, quanto a 34ª, contra o Internacional já estão decididas que o Verdão não terá seu estádio à disposição. A partida válida pela rodada de número 36, contra América-MG, também deve ser disputada na região metropolitana de São Paulo. Porém ainda há uma chance de o clube paulista conseguir mandar seu jogo contra o Fluminense, válido pela 37ª rodada no Allianz Parque.

O time da Palestra Itália só deve retomar seu estádio na segunda quinzena de Janeiro do ano que vem quando o Campeonato paulista é retomado. Entretanto a FPF (Federação Paulista de Futebol) não divulgou o calendário ainda. Assim, não é possível afirmar que nos primeiros jogos o Palmeiras tenha seu estádio à disposição.

Queda de público e renda

Outro lado ruim que o Palmeiras tem em vista com a troca de local de suas partidas é o público e renda dos jogos. A Arena Barueri tem capacidade apenas para 31 mil torcedores, enquanto o Allianz Parque tem sua capacidade para 43 mil.

Na derrota contra o Santos, a última partida do Alviverde em Barueri, estiveram presentes apenas 17.094 torcedores com uma renda de R$ 801.845,00. Na partida deste sábado (29), contra o Bahia, tiveram 33.747 pessoas e R$ 2.226.993,59 de renda. O jogo com menor público e renda no ano foi ainda no Campeonato Paulista quando enfrentou a Ferroviária que tiveram 28.699 torcedores com renda de R$ 1.359.674,24.

Nesta temporada, o Verdão disputou 30 partidas em casa e chegou a marca de 1.104.265 presentes em seus jogos.

Campanha em casa

No ano de 2023, o Palmeiras jogou 30 jogos com o mando em seu estádio sendo oito no Paulista, cinco na Libertadores, três na Copa do Brasil e 14 no Brasileiro. Dos 30 jogos, foram 18 vitórias, 7 empates e 5 derrotas sendo assim um aproveitamento de 67,7% em casa.