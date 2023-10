Léo Condé diz que Vitória teve ansiedade para decidir a partida: "Chegamos no gol de forma atrapalhada"

Neste domingo (29), Vitória e Juventude ficaram apenas no empate em jogo válido pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida foi disputada no Barradão.

O empate ainda não garantiu o acesso para a Série A do clube Baiano. A equipe de Léo Condé precisava ganhar para garantir o acesso automaticamente, porém como só fez um ponto e o Novorizontino ganhou, o torcedor terá que esperar mais um pouco para voltar a elite.

Fala Léo Condé!

Sobre o jogo deste domingo, o técnico Léo Condé comentou sobre a partida. Para ele o Juventude veio para o Barradão para jogar por uma bola e isto atrapalhou os mandantes a conseguirem impor seu ritmo de jogo.

"Jogo muito difícil, a gente já imaginava a dificuldade, equipe experiente que veio para jogar por uma bola. A arbitragem aceitou e permitiu também."

Mas no todo foi um jogo difícil, contra um bom adversário, que vai entrar forte nessa reta final. A gente fica chateado, mas feliz por ter pontuado e segurado um adversário direto" - Completou Léo Condé.

Para o treinador, seu time também pecou na ansiedade. Para ele a questão mental da equipe pesou também sobre o jogo atrapalhando seus jogadores a conseguirem fazer um bom jogo.

"No primeiro tempo ficamos ansiosos quando tinha a bola, querendo chegar no gol de forma atrapalhada. No intervalo pedi para ficar um pouco mais com a bola para aproximar mais. Conseguimos melhorar a dinâmica no segundo tempo, mas ainda pecamos na última bola. Talvez por ansiedade para resolver."

Léo também falou sobre a escolha de Matheus Gonçalves, atacante escolhido para substituir Iury castilho, que está lesionado. O atacante não fez uma boa partida e foi criticado pela torcida.

"O Mateus era uma opção. Ele ou Zé Hugo. A gente, dentro do que avaliou do adversário, precisava ter um pouco mais de bola e o Mateus faz mais isso que o Zé. O Zé é mais incisivo, de arraste. Não queria mudar muito a estrutura da equipe em relação às últimas partidas. Sobre o Zeca, a ideia era ter uma saída de três e mais amplitude com o Railan. A gente até conseguiu chegar, mas a tomada de decisão não funcionou."

Agora Condé foca todos seus trabalhos no jogo contra contra o Vila Nova. Caso vença, o time garante seu acesso antecipado para a elite do campeonato nacional.