Em jogo movimentado, Juventude e Londrina empatam pela série B

Na noite deste sábado (21), Juventude e Londrina se enfrentaram no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo foi válido pela 33ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes mostraram gana pela vitória, mas acabaram saindo com a igualdade no marcador, 2 a 2. Jean Irmer e Gabriel Tallari marcaram para o Juventude, e Ariel e Iago Dias para o Londrina.

Visitante indigesto

O início do duelo foi marcado por ambos os times buscando o setor de ataque. Porém, sem muito sucesso na criação de chances efetivas de gol.

Este cenário seria alterado aos 10 minutos. Quando Ariel avançou pelo meio e arriscou chute de fora da área, a bola desviou em Danilo Boza e encobriu o goleiro Thiago Couto, no que golo que colocou o Londrina na frente.

A partida seguiu no ritmo "lá e cá", agora, com o Juventude tendo a necessidade de reverter a desvantagem e dar uma resposta aos seus torcedores. Essa resposta viria aos 30, quando Nenê cobrou escanteio e Jean Irmer subiu na primeira trave e mandou para o fundo das redes, empatando o confronto.

A peleja seguiu movimentada e com fortes emoções. A reação dos paranaenses viria pouco depois, aos 35. Iago Dias roubou bola na defesa e disparou para o ataque, o atacante ficou de frente para Thiago Couto e não desperdiçou a oportunidade, marcando o segundo gol do Londrina.

O Juventude ainda esboçou uma pressão nos minutos finais da primeira etapa, mas sem sucesso, assim, os visitantes saíram em vantagem, 2 a 1.

Reação gaúcha

Precisando igualar o marcador, a equipe jaconera partiu para o ataque no segundo tempo. Aos 2, David chutou em cima da zaga, na sequência, Gabriel Tallari bateu da entrada da áerea para fora, com muito perigo.

Os visitantes deram o troco aos 7, quando Iago Dias recebeu com liberdade pela esquerda e chutou cruzado, obrigando Thiago Couto a fazer boa defesa.

Aos 10 minutos, lance polêmico, Gabriel Tallari foi desarmado quando se preparava dar dar um chute, e pediu pênalti. Após consulta ao VAR, o árbitro decidiu pela marcação da penalidade. Porém, na cobrança, Nenê parou em defesa de Neneca.

Os donos da casa seguiram pressionando. Quando o relógio marcava 21, Reginaldo mandou finalização forte e cruzada, também parada por boa intervenção de Neneca.

Aos 28, mais um pênalti para o Juventude. Em cobrança de escanteio, o árbitro pegou puxão de Fabricio Baiano. Desta vez, o encarregado da cobrança foi Gabriel Tallari, que bateu no meio do gol para empatar a partida.

Os paranaenses quase voltaram a frente aos 39, quando Garraty dominou na área e mesmo marcado conseguiu achar espaço e finalizar no pé da trave.

O último suspeiro de emoção aconteceria aos 48. Matheus Vargas chutou de dentro da área, de frente para o gol, e Neneca fez boa defesa. No rebote, Tagliari ganhou a disputa com o goleiro e a marcação, mas a bola foii para fora. Assim o duelo se encerrou em 2 a 2.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Juventude ocupa a 3ª posição, com 56 pontos. O próximo desafio da equipe jaconera será no domingo (29), ás 19h, quando visita o líder Vitória.

Já o Londrina segue na penúltima posição, agora com 26 pontos. A equipe volta a campo também no domingo, às 18h30, quando recebe o CRB.