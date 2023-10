Com gol salvador de Éder, Criciúma vence líder Vitória

Vitória foi derrotado pelo Criciúma por 1 a 0 no Heriberto Hulse. O Leão, teve sua sequência invicta na Série B interrompida na 31ª rodada. O gol da partida foi marcado por Éder, ainda no primeiro tempo. O Rubro-Negro baiano segue na liderança da competição, com 58 pontos.

Primeiro tempo dominante do tigre

A primeira finalização do Vitória veio aos quatro minutos com Osvaldo. que cortou para a perna esquerda e chutou colocado, mas Gustavo defendeu. Aos 12, Iury Castilho fez bela jogada pela esquerda e cruzou na área para Léo Gamalho que se antecipou ao zagueiro e quase marcou para o Leão. O Criciúma conseguiu chegar apenas aos 18 minutos. Claudinho pegou a sobra do corte da zaga do Vitória e finalizou cruzado com perigo. E foi o Tigre que abriu o placar. Rodrigo Andrade falhou, cortou para trás e a bola sobrou para Hygor dentro da área.

O camisa 31 cruzou na medida para Éder, que mandou para o fundo das redes. O Vitória quase conseguiu o empate três minutos depois. Após bate-rebate na área, Camutanga finalizou de dentro da pequena área e Rodrigo salvou em cima da linha.Aos 39, Iury Castilho ajeitou para Osvaldo na direita e, de dentro da área, o camisa 11 arriscou de canhota. A bola subiu demais e foi para a linha de fundo.

Segundo tempo pegado

Após cruzamento na área, a zaga do Vitória afastou e Éder chutou para a defesa de Lucas Arcanjo. O Vitória com Léo Gamalho chutou muito mal e a bola foi para fora. Aos 35, Mateus Gonçalves descolou bom cruzamento da direita e Zé Hugo finalizou mas a zaga travou. Na sequência, foi a vez de Iury Castilho encontrar Mateus Gonçalves pela direita que finalizou mal demais.

Sequência

O Leão volta a campo no próximo domingo (15), às 18h, para enfrentar o Guarani, no Barradão, pela 32ª rodada da Segundona. O Tigre vai enfrentar em casa a Chapecoense em um clássico catarinense, na próxima sexta-feira (13), as 21H30.