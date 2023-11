Flamengo precisa se desdobrar para garantir vaga na Libertadores 2024

A situação do Flamengo não é das mais confortáveis no Brasileirão, principalmente, após a derrota por 3 a 2 para o Grêmio na 30ª rodada. Esse tropeço colocou a equipe em situação de risco e qualquer tropeço futuro, mesmo que pequeno, pode tirar a equipe da zona de classificação para a Libertadores 2024, já que apenas um ponto separa os primeiros times fora do G-6.

Porém, o que não estava bom, pode melhorar, mas isso se o Flamengo souber usar essa "vantagem" a seu favor, já que o tropeço do líder da tabela, o Botafogo que perdeu para o Cuiabá, incendiou a disputa e o torcedor Rubro-Negro voltou a sonhar com o G-4 e o título.

Meta do Flamengo tem cálculo definido

Vale lembrar, que o número mágico do G-4 é 63, e o Flamengo precisa nada mais, nada menos, do que 4 vitórias e 1 empate para voltar a sonhar. Atualmente, a equipe comandada por Tite ocupa a quinta posição, com 50 pontos, tem um jogo a menos que o Palmeiras e Grêmio, porém tem o mesmo número de compromissos de Botafogo e Red Bull Bragantino.

• Botafogo: 59 pontos - 18 vitórias - 26 de saldo - 1 jogo a menos.

• Palmeiras: 53 pontos - 15 vitórias - 24 de saldo.

• Red Bull Bragantino: 52 pontos 14 vitórias - 15 de saldo - 1 jogo a menos.

• Grêmio: 50 pontos - 15 vitórias - 5 de saldo.

• Flamengo: 50 pontos - 14 vitórias - 9 de saldo - 1 jogo a menos.

• Atlético-MG: 49 pontos - 14 vitórias - 13 de saldo.

• Athletico Paranaense: 49 pontos - 13 vitórias - 10 de saldo.

Uma nova estrada a trilhar

No jogo contra o Santos, nesta quarta-feira (1º), para o Flamengo, apenas a vitória interessa. Os próximos cinco jogos, incluindo o atrasado diante do Bragantino, serão disputados durante a Data Fifa. Na sequência do duelo contra o Peixe, o Rubro-Negro enfrentará Fortaleza, Palmeiras, em novo confronto direto, e Fluminense, em um grande clássico.

O torcedor que comece a preparar o coração, porque daqui para frente, o que não tem é vida fácil para o Flamengo, e se ficar pensando demais no título, pode ficar para trás. A reta final do Brasileirão deve reservar muitas emoções, e como diz a banda carioca, Roupa Nova: "Um sonho a mais não faz mal", então o que resta para o Rubro- Negro é ir com forçar máxima e se garantir no G-4.