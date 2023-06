Sampaoli ressalta que "cada tempo de preparação para mim é importante"

A boa sequência do Mengão com 10 jogos de invencibilidade fez Sampaoli pela primeira vez em mais de dois anos demonstrar felicidade em uma coletiva falando sobre o futuro do time na temporada. Com a vitória em cima do Grêmio por 3 a 0, neste domingo, no Maracanã, o time foi ao quarto lugar no Campeonato Brasileiro e se recuperou na competição. Os gols sairam dos pés de Cebolinha e Pedro, e da cabeça de Bruno Henrique.

Para Sampaoli, quase todo o grupo fez parte das conquistas do ano passado e alguns estão no clube desde 2019, quando iniciou uma sequência de títulos, o que ajuda a fazer o elenco se recuperar e vencer. "Cada tempo de preparação para mim é importante. A gente tem que incorporar uma ideia com o time que já vem trabalhando. Ter um pouco de vantagem sobre outros. O time está reencontrando a mentalidade ganhadora, personalidade para enfrentar cada momento do jogo. Hoje, houve momentos difíceis, outros favoráveis. Com a qualidade que o time tem, isso é possível."

O treinador anunciou que o elenco terá dois dias de folga, pois o próximo jogo do Flamengo é só no dia 22, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Esse tempo da Data Fifa vai servirá para o ajuste de algumas situações. O time sofreu 25 finalizalções do Grêmio. "Temos que ser um time que aprenda com seus erros. O crescimento tem que vir com jogadores de alto nível encontrando seu ponto máximo. Vamos ter um tempo bom para isso. Jogadores que já ganharam sabem como fazer."

Sampaoli ainda teve tempo de falar mais sobre o gramado do Maracanã que estava deixando a desejar. "O estado do campo atrapalha, porque o Flamengo vai propor o jogo. O Maracanã pe o nosso lugar. Falei com a diretoria, com todo mundo. Na liga brasileira (CBF), a única coisa que não melhorou desde que eu saí foi o gramado. Há os melhores jogadores, estádios cheios sempre. Tem que contar com o gramado à altura do futebol brasileiro. Tenho muito respeito pelo futebol brasileiro e o maior respeito é o gramado."

Quando perguntado sobre Bruno Henrique , o treinador flamenguista esboçou sorriso e falou com muito carinho do atleta. "Fiquei muito feliz. Vem de uma lesão complicada. Bom que conseguiu pela primeira vez nessa volta marcar a diferença. Espero reencontrar aquele jogador que admirei tanto quando era rival."

Para fechar a entrevista coletiva ainda falou da situação do atleta Marinho que deve ir para outro clube de série A. "Com respeito ao Marinho, é um jogador que está negociando a saida dele do clube."

Sequencia

O Flamengo irá enfrentar o Bragantino após a parada de dez dias devido a Data Fifa. O confronto será em Bragança paulista as 21h30 do dia 22 de junho uma quinta-feira.