Brasil é derrotado pelo Canadá, em segundo amistoso de Arthur Elias como técnico

Após vitória do Brasil no último sábado (28), a Seleção Brasileira e a seleção canadense de futebol feminino voltaram a se enfrentar, em mais um amistoso, mas dessa vez, as brasileiras saíram derrotadas pelo placar de 2 a 0, em partida disputada em Halifax, no Sudeste do Canadá. Os gols da equipe mandante foram anotados por Jordyn Huitema e Deanne Rose, ambos na etapa final.

O amistoso marcou o segundo encontro entre as duas nações durante esta Data Fifa, onde no primeiro, as brasileiras venceram por 1 a 0.

No início do jogo, a seleção brasileira demonstrou maior controle nos primeiros 30 minutos, embora tenha apresentado pouca produção ofensiva, sem levar perigo ao gol de D'Angelo. O primeiro chute a gol, protagonizado por Ary Borges, aconteceu somente aos 21 minutos, porém, careceu de ameaça real. A oportunidade de maior perigo ocorreu aos 27 minutos, quando Marta recebeu a bola na grande área e bateu cruzado, onde passou rente à trave esquerda da meta canadense.

Na segunda etapa, o Canadá voltou melhor do intervalo, se sobrepôs e dominou as ações, encontrando menos dificuldade para atacar o gol de Letícia. Com as entradas de Jessie Fleming, Deanne Rose e Cloe Lacasse, foi possível ver que as mesmas desempenharam um papel crucial no resultado da partida. Por outro lado, a seleção brasileira mostrou-se desorganizada após as mudanças promovidas pelo técnico Arthur Elias, ao substituir Gabi Nunes, Ary Borges e Bia Zaneratto.

Aos 24 minutos do segundo tempo, um cruzamento preciso de Lawrence da direita encontrou Huitema na segunda trave, que subiu mais alto que a defesa brasileira e marcou de cabeça, abrindo o placar para o Canadá. Sem enfrentar uma pressão, a equipe canadense ampliou sua vantagem aos 43 minutos, quando Rose foi lançada nas costas da defesa brasileira e, com frieza, finalizou na saída de Letícia, consolidando o placar de 2 a 0, a favor do Canadá.