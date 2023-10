Com gol de Debinha no último lance, Brasil vence Canadá na estreia de Arthur Elias

A era Arthur Elias na Seleção Brasileira feminina começou com o pé direito. As Guerreiras do Brasil venceram o Canadá por 1 a 0 em Amistoso Internacional com gol de Debinha no último lance, neste sábado (28).

O primeiro tempo foi aquém do esperado, mas a Seleção Brasileira dominou boa parte da segunda etapa e só não marcou mais gols devido à grande atuação da goleira canadense, Sheridan. No fim da partida, o chute de Debinha contou com desvio em duas zagueiras e venceu a muralha norte-americana.

Primeiro tempo morno termina sem gols

A primeira etapa começou estudada, com chances de ambos os lados, mas pouca emoção. O Canadá foi ligeiramente superior e até chegou a abrir o placar com Vanessa Gilles, mas o tento foi anulado por impedimento. Aos 27, Julia Grosso, que entrou no decorrer do primeiro tempo após lesão de Fleming, fez o cruzamento da direita e Vanessa Gilles, livre na área, marcou de cabeça. O lance foi anulado por impedimento da zagueira do Canadá.

Dois minutos depois, Tamires teve a chance de abrir o placar, mas furou já sem goleira. Na sequência, Adriana finalizou da entrada da área e Sheridan fez grande defesa.

Aos 46, as canadenses quase abriram o placar. Lauren falhou na defesa, Prince avançou pela esquerda na área e cruzou para trás, Adriana Leon bateu de primeira e acertou a própria Prince, junto à trave direita. Mas a bola já ia para fora.

Brasil marca no último lance e vence

O Brasil voltou melhor para a segunda etapa e Arthur Elias entrou com Gabi Nunes e Debinha para o tempo final. Aos 16, a dupla obrigou Sheridan a fazer grande defesa. Debinha recebeu de Gabi Nunes, avançou e chutou cruzado, mas Sheridan salvou.

Aos 27, Após escanteio da esquerda, Debinha chutou rasteiro, e Sheridan esticou o braço direito para evitar o gol junto à trave. Antônia, impedida, chutou no rebote, e a goleira defendeu de novo. No lance seguinte, Debinha (de novo) avançou pela esquerda, tentou entrar na área e recebeu o combate de Jade Rose, que caiu com o braço direito em cima da bola, mas a árbitra entendeu como lance acidental e não marcou pênalti.

O gol veio no último lance de jogo. Aos 49, após roubada de bola no meio de campo, Debinha recebeu e avançou até finalizar da entrada da área. A bola desviou em duas zagueiras e matou a goleira Sheridan, que vinha fechando o gol. Após o tento, veio o apito final e a confirmação da vitória brasileira.

Próximo confronto

Brasil e Canadá voltarão a se enfrentar em amistoso na próxima terça-feira (31), em Halifax, no Sudeste canadense.