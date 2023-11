Marlon marca golaço no Beira-Rio e vê empate como positivo: "Esse ponto vai ser importante para nós"

Em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira, 1 de novembro, o América-MG empatou com o Internacional por 1 a 1. Aos 28 minutos do segundo tempo, o lateral chutou com precisão de fora da área, usando sua 'perna ruim', e acertou o ângulo. Em entrevista ao canal Premiere, o jogador destacou que estava tentando o gol de direita há um tempo.

'Eu vinha tentando esse gol de direita há um tempo, hoje fui feliz. No segundo tempo, mudamos de esquema e conseguimos empatar. Esse ponto vai ser importante para nós', afirmou o lateral.

Apesar da positividade, o time mineiro chegou ao 10° jogo sem vitória e é dado pelos 'matemáticos' rebaixado à Série B. Nas sete rodadas que faltam, o Coelho tem a possibilidade máxima de atingir 41 pontos. De acordo com as previsões matemáticas, essa pontuação representa uma probabilidade de rebaixamento de quase 89%. Enquanto isso, o Internacional alcançou 39 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela. O próximo confronto do América é no sábado, 4 de novembro, às 19h30, um clássico em casa contra o Atlético-MG.