Desesperado, América-MG encara Grêmio na Arena Independência

Em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o América-MG recebe o Grêmio, na Arena Independência, às 19h (de Brasília). Praticamente rebaixado, o Coelho é o lanterna da competição, enquanto o Imortal briga por vaga direta pelo G-4.

Tem salvação?

A equipe mineira ocupa hoje a lanterna na tabela, com apenas 19 pontos, 14 atrás do primeiro fora da zona, o Santos, com 33. Além disso, a equipe comandada por Fabián Bustos leva ‘azar’ nas partidas, foi o time que mais tomou viradas durante o campeonato, fora os inúmeros empates que tomou nos últimos minutos de jogo.

Apesar de muitas vezes praticar um bom futebol, o Coelho não consegue segurar o placar até o final das partidas, tornando-se um time muito vulnerável do meio para trás. Por isso fica o questionamento, ainda dá?

Ainda com esperanças, o treinador do Coelhão acredita em um possível escape do rebaixamento. Portanto, vem com força máxima para o confronto.

Provável escalação

Jori; Rodriguinho, Ricardo Silva, Iago Maidana, Danilo Avelar e Marlon; Emmanuel Martínez, Juninho e Benítez; Felipe Azevedo e Mastriani.

Sonhando com Libertadores

O Imortal tem o sonho de conquistar a vaga direta para a competição continental, e hoje ocupa a sexta colocação com 44 pontos, seis atrás do Flamengo, que é o quarto na tabela, e foi o seu adversário na última rodada, o time comandado por Renato Gaúcho levou a melhor no confronto, vencendo por 3 a 2 a equipe Rubro-negra.

O Grêmio vem embalado para a reta final do campeonato, já que tem muitos confrontos com equipes que estão lutando contra o rebaixamento, como Goiás, Corinthians, Bahia, Coritiba e Vasco da Gama, e conta como prioridade vencer essas partidas.

O Treinador Tricolor conta com um reforço importantíssimo, a volta de Suárez, que estava cumprindo suspensão no duelo passado. Portanto, time titular em campo.

Provável escalação

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Geromel, Bruno Uvini e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Carballo e Everton Galdino; Luis Suárez.

Histórico do confronto

Ao longo da história os clubes já se enfrentaram 20 vezes, e o Tricolor leva vantagem, são nove vitórias dos gaúchos, contra quatro vitórias dos mineiros, e juntos somam sete empates.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)