Renato Portaluppi exalta vontade da equipe após vitória contra Coritiba: "Entrega é fundamental"

O Grêmio visitou o Coritiba na noite desta quarta-feira (01) pelo Brasileirão 2023 e conseguiu sair com a vitória após um confronto muito disputado entre as equipes. Com a vitória por 2 a 1, o Tricolor ultrapassou o Bragantino e se firmou no G-4.

Renato Portaluppi exaltou a sequência de três resultados positivos e elogiou a vontade e entrega da equipe.

''Acho que foi uma vitória da entrega, de novo. É lógico que nós temos qualidade, mas não adianta só qualidade, a entrega é fundamental. Em alguns jogos nós oscilamos, perdemos jogos em que muitas vezes deixamos o adversário crescer, não teve aquela entrega que eu sempre cobro deles. Nós vamos nos entregar, independentemente do esquema de jogo, e o Grêmio nessas horas cresce bastante de produção."

O treinador enalteceu a posição da equipe no campeonato e deixou claro que ainda vai brigar pelo título.

"O Grêmio no momento é o segundo colocado na tabela, então é continuar trabalhando. A gente tem os nossos objetivos, eu sei que é muito difícil o título, mas enquanto houver chances matemáticas, a gente vai correr atrás, e no mínimo sempre buscar a vitória para que a gente permaneça no G-4, que é o nosso objetivo para colocar o clube na Libertadores do ano que vem. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer a nossa parte para ver se por acaso ele (Botafogo) tropeça, temos confronto direto ainda e enquanto houver chance, iremos continuar trabalhando. O Grêmio hoje chegou à vice-liderança, não é por acaso, é por trabalho."

Renato ainda aproveita a entrevista coletiva para pedir que a torcida tricolor compareça e apoie o time nessa reta final de campeonato.

"Aproveito já para convocar a nossa torcida para o próximo sábado. Tem que lotar a Arena, é um jogo muito difícil, o Bahia está buscando o objetivo que é fugir do rebaixamento no campeonato. Então vai ser importante a torcida lotar a Arena e incentivar o tempo todo. Com a força da nossa torcida, vamos em busca do nosso objetivo."

Próximo compromisso

Dentro de sua casa, o Grêmio enfrenta mais uma vez um adversário que briga na parte de baixo da tabela, o Bahia, no próximo sábado (4), às 19h30 na Arena do Grêmio.