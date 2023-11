Após empate entre América e Atlético-MG, Fabián Bustos afirma: "No 11 contra 11, poderíamos ganhar"

O América-MG ficou no empate por 1 a 1, no clássico mineiro, contra o Atlético-MG, na noite deste sábado (04). O Coelho saiu na frente, com gol de Mastriani, porém tomou o empate no final do jogo, e somou apenas mais um ponto, no Campeonato Brasileiro.

Após a partida, na entrevista coletiva, o treinador Fabián Bustos comentou sobre os recentes resultados do time: "O que aconteceu hoje é um pouco do que tem acontecido nesses jogos finais. A equipe compete bem, abre o placar, mas acaba sofrendo".

O comandante argentino deu a sua opinião sobre a partida, e principalmente, a expulsão do volante Alê, aos 27 minutos do segundo tempo, por atingir o adversário Otávio, e receber o segundo amarelo:

"Acredito que, com 11 contra 11, sem a expulsão do Alê, teríamos grande chance de ganhar o jogo. Poderíamos ter controlado a equipe [do Atlético], que tem grandes jogadores”.

Fala, artilheiro

O autor do gol americano, no clássico, também falou após o apito final, ao ser questionado sobre o resultado da partida:

"Contente por fazer mais um gol, o clássico é um jogo importante. A gente vai lutar até o final, sempre digo o mesmo, mas em um clássico como esse, acho que foi um bom jogo para nós. Quando ficamos com um jogador a menos, o Atlético obviamente foi para cima e conseguiu o empate, mas acho que foi um resultado justo".

Vivendo grande fase, Mastriani chegou ao seu 20º gol na temporada, em 38 jogos, pelo América-MG, porém a equipe não acompanha o mesmo momento, já que mesmo com o empate, assume a lanterna da competição. O atacante uruguaio expressou sua maneira de ajudar, e contou sobre o futuro na equipe:

"O momento é ruim, mas no pessoal está sendo muito bom. É tentar continuar aproveitando, fazer meu trabalho, marcar mais gols para ajudar o time e terminar da melhor maneira. No momento, penso em terminar bem o ano, ter boas férias com a família. Depois veremos".