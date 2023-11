América-MG sai na frente, mas Atlético-MG busca empate no clássico

Na noite deste sábado (4), América-MG e Atlético-MG ficaram no empate por 1 a 1, em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico, sediado no Parque do Sabiá, em Uberlândia, foi marcado por gols de Mastriani, para o Coelho, e Paulinho, para o Galo.

Primeiro tempo equilibrado

O primeiro tempo começou com o Atlético no ataque. Só o time jogou até os 15 minutos. Nesse período, teve defesa do Jori em chute do Arana, Avelar salvando arremate de Paulinho sobre a linha, além de gol anulado do zagueiro Jemerson. Depois, o América cresceu na partida e deu pouquíssima chances ao rival. Everson trabalhou, e impediu o gol adversário, em finalizações de Juninho e Benítez.

No final da primeira etapa, a partida teve uma longa paralisação para atendimento a Rodriguinho e Rubens, que se chocaram de cabeça e deixaram o estádio de ambulância.

Segundo tempo com os dois times em busca da vitória

Com diferentes metas nessa reta final de Brasileirão, as equipes mineiras continuaram buscando os três pontos. Como na primeira etapa, o Galo começou melhor, e teve chances claras com Hulk e Zaracho, mas sem sucesso. Seguindo a frase "quem não faz, toma" o Coelho se lançou ao ataque, e abriu o placar com Mastriani, aos 20 minutos da segunda etapa. O zagueiro Jemerson ia fazendo gol contra, mas o atacante uruguaio tocou na bola antes dela cruzar a linha.

O Atlético não deixou barato e após cinco minutos do rival balançar as redes, Pavón carimbou a trave do goleiro Jori. Com a expulsão de Alê aos 27, o Galo teve mais espaço, e Paulinho deu os números finais ao clássico, após cruzamento do camisa 9, quando o cronometro apontava 34 minutos.

Diferentes realidades na tabela

Com o empate, a equipe de Felipão fica com 53 pontos, ainda fora do G-4. Já o time de Bustos, segue na lanterna com 21 pontos.

Próximos compromissos

Os mineiros voltam a jogar na semana que vem. O Galo vai para São Paulo enfrentar o Corinthians, enquanto o Coelho fica em Minas Gerais, para receber o Coritiba.