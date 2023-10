Fabián Bustos admite situação difícil do América-MG após nova derrota em casa

O técnico Fabián Bustos desabafou após a derrota do América-MG, com o time cada vez mais próximo de ser rebaixamento à Série B. Na noite desta quarta-feira (18), o Coelho perdeu por 2 a 1 para o Botafogo, no Independência, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No comando dos mineiros, Bustos acumula quatro derrotas, dois empates e duas vitórias pela Série A.

Em entrevista coletiva após a partida, o argentino lamentou a fase da equipe. Para ele, o alviverde atuou bem diante do líder, mas não foi o suficiente para arrancar o empate. “Eu gostaria de jogar mal e ganhar. Está difícil. Não critico outros times, mas tem equipes que não jogam bem e conseguem ganhar com qualquer esquema. Nós trocamos e a equipe respondeu e a equipe dominou uma equipe importante como o Botafogo”, comentou o treinador.

Bustos relembrou os tempos de Barcelona de Guayaquil, do Equador. “Não gosto de me sentir derrotado. Nunca perdi tantos jogos na minha vida. Passei por Libertadores, fui campeão e disputei. Hoje nos sentimos frustrados e putos porque merecíamos mais com Fortaleza, com Botafogo, com Cuiabá. É duro ver o América jogar bem e não somar pontos”.

Sequência

Para a continuidade no Campeonato Brasileiro, o América de Minas terá a dura missão de tentar somar 27 pontos nos próximos 11 jogos para permanecer na série A. A partida válida pela 28ª rodada será contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.É um confronto direto na briga pelo rebaixamento.