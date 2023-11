Vojvoda analisa derrota e exalta entrega do time: "Fizemos tudo para empatar o jogo"

O Fortaleza saiu derrotado na tarde deste domingo (5) para o Flamengo, pelo placar de 2 a 0, na Arena Castelão, em jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o time do treinador argentino soma quatro derrotas seguidas na competição.

Mesmo vivendo uma espécie de má fase, principalmente após perder o título da Copa Sul-Americana na semana passada, Vojvoda descartou um momento "depressivo" do clube, na coletiva: "É um processo normal de um time que perdeu uma final importante, mas não é um processo depressivo. Vamos continuar brigando e estando juntos, é o que necessitamos neste momento".

Resumo do jogo

"Acho que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a diferença esteve nas áreas. Acho que foi parelho, nós tivemos situações com Marinho, cruzamentos de Machuca. Mas eles converteram. A definição de Pedro foi boa. Saíram à frente. Segundo tempo foi todo do Fortaleza. Criamos situação de gol. Com chute de Crispim na trave, tivemos opções com Lucero, Marinho e Galhardo. Mudamos o sistema para empatar. Fizemos mudanças que eu considerava que iam ajudar. Ficamos com uma linha de três, tomando riscos. Tínhamos dois camisas 9, Galhardo e Lucero. Fizemos isso, mas a bola não entrou", disse o treinador.

Confiança no elenco

Ao ser questionado sobre a reta final do campeonato, Vojvoda usou o ano passado como parâmetro para apoiar o time rumo ao objetivo da classificação para a Libertadores de 2024: "Esse grupo demonstrou, no ano passado, que não podemos deixar nada de lado, então vamos continuar lutando por esses objetivos. Eu falo com os jogadores que, cada vez que perdemos, esse objetivo (Libertadores) fica mais distante. Sobre a Sul-Americana, estamos dentro e precisamos cuidar desse lugar".

Trabalhar é a solução

O comandante da equipe ainda salientou a importância de manter o foco, mesmo com o cansaço: "Temos duas partidas fora de casa e temos que estar compactos. Não temos muito tempo para trabalhar, vamos focar na parte tática e física. Temos que acreditar nesse grupo, sou o primeiro a acreditar. São quatro derrotas, eu sei muito bem. O que temos que fazer agora? Trabalhar. Estamos cansados, mas não vamos deixar de trabalhar. Vamos recuperar força e continuar confiando nesse time".