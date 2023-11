“Não procuramos desculpas”, diz Vojvoda após derrota do Fortaleza para Atlético-MG

Em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira (1), o Fortaleza foi derrotado para o Atlético-MG, na Arena MRV. O autor do único gol marcado pela equipe nordestina, foi do camisa 9, Lucero.

Após a derrota, o técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva e fez uma análise da partida. “Jogamos contra um adversário difícil e em um campo também difícil. Fizemos um bom primeiro tempo, onde controlamos o adversário. Foi uma partida muito equilibrada no primeiro tempo. Já no segundo, teríamos que corrigir alguns fatores no sistema defensivo ou a intenção seria continuar do mesmo jeito. Mas os primeiros 10 minutos da equipe foram ruins e o adversário soube aproveitar as nossas fragilidades defensivas e fez a diferença nesses 10 minutos, ficando muito difícil de virar o placar”.

E o emocional?

“Temos que ter uma recuperação rápida no aspecto emocional. Mas eu posso falar por mim, quando começou essa partida, eu não pensava na partida que jogamos na final. Pensava no presente e acredito que os jogadores também. Então não procuramos desculpas, pois hoje fizemos uma boa primeira parte, porém os 10 minutos iniciais do segundo tempo foram ruins e isso significou que o adversário se pôs à frente do placar”.

O comandante do Leão, foi questionado sobre o apoio da torcida no desembarque da delegação após o vice da Sul-Americana:

“Quero agradecer a torcida, estamos muito agradecidos a esta recepção que tivemos, agora a luta continua. Fizemos uma boa Copa Sul-Americana, mas nosso dever, nossa responsabilidade é enfrentar cada partida, para conseguir brigar por posições na parte de cima da tabela”.

Sequência

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo (5), para enfrentar o Flamengo na Arena Castelão, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h (horário de Brasília).