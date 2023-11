Tite prefere não comentar sobre título e faz elogios aos seus jogadores

O Flamengo saiu vencedor contra o Palmeiras na noite desta quarta-feira (8), no Maracanã. O jogo terminou em vitória Rubro-Negra por 3 a 0, com dois gols de Pedro e um de Arrascaeta, a equipe carioca conquistou os três pontos, e se aproximou ainda mais do líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo.

Na coletiva, o treinador do Flamengo, Tite, evitou falar antecipadamente de título, o técnico começou a entrevista falando que o foco principal é garantir a vaga na Libertadores.

“Ele é a verdade, é a segunda parte da pergunta que você colocou (de o Flamengo estar no quinto lugar) Se algum momento estivermos a uma pontuação ou a uma partida, a gente fala. Por enquanto é a realidade daquilo que nos propusemos. É o próximo jogo, é o próximo passo, é a performance, é produzir bem, é vencer jogos e crescer. Aonde quero chegar eu não sei, mas nosso objetivo é crescimento”.

“Nosso objetivo inicial é de vaga direta na Libertadores. É um campeonato que se mexe a cada rodada. Não vou falar do sonho e nem do risco. Daqui a pouco não está nem no G-4. A realidade é do grande jogo que fizemos e do pés no chão. Já fui picado. Baixamos a guarda depois das duas primeiras vitórias e nós aprendemos”.

Cebolinha

Tite falou também do crescimento de Everton Cebolinha. Ele recorreu a outro momento da carreira para tratar de um atleta que foi contratado com a missão de se adaptar dentro de uma temporada.

“Eu entendo a individualidade, vou responder da individualidade, mas o conjunto e a engrenagem têm que estar funcionando. Senão isoladamente ninguém aparece. Sobre individualidade, vou dar um exemplo. Teve um determinado momento que um atleta foi contratado. Atleta que eu dirigia. E ele foi contratado para jogar na Alemanha. E o diretor disse: "você tem um ano para se adaptar". Olhei para ele e digo: "Você tem um ano em cima do clube, em cima do modelo e das necessidades".

“Ele é um ser humano igual a nós. Precisa de naturalidade, de tempo de maturidade e de adaptação a uma camisa pesada e expectativa alta. Esse contexto humano faz parte. Não é o Tite que faz, é o Flamengo enquanto instituição e a torcida que dá carinho para que ele possa desenvolver o seu melhor”.

Matheus Bacchi

Auxiliar e filho de Tite, Matheus Bacchi abordou a bola parada, que funcionou muito bem contra o Palmeiras.

“A gente vai conversando durante o jogo situações que a gente pode pensar em ajustes e como a gente pode potencializar a equipe ou equilibrar quando um adversário está numa situação um pouco melhor que a gente. A comissão inteira conversa e a gente fica trocando ideias para elaborar esses ajustes.”

“É muito bom a gente chegar num clube e os atletas serem receptivos a uma ideia nossa. Quando a gente consegue implementar uma ideia, os atletas acreditam e todos juntos vão fazendo isso pra melhorar no dia a dia, a gente tem essa evolução. A gente está começando ainda, precisa melhorar”.