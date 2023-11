Flamengo vence Fortaleza fora de casa e se mantém no G-6

O Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0, na Arena Castelão, na tarde deste domingo (5), em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os autores dos gols da vitória foram Pedro e Luiz Araújo, um em cada tempo, fazendo com que o Mengão se afirmasse na 6ª colocação.

Com as ausências de Gerson e Bruno Henrique, expulsos contra o Santos, e a indisponibilidade de Gabigol e Wesley devido a questões de saúde, o Flamengo teve a difícil tarefa de superar o Fortaleza, que busca se aproximar do topo da classificação do Brasileirão após perder o título da Copa Sul-Americana.

Flamengo começou melhor

O Rubro-Negro dominou o primeiro tempo, utilizando de maior número de posse de bola e controle do jogo. A equipe de Tite apostou nos ataques pelas pontas do campo, com Everton Cebolinha pelo lado esquerdo e Luiz Araújo pela direita. Apesar das ameaças nos primeiros 45 minutos, o gol só veio nos acréscimos, com Pedro aproveitando um inteligente corta-luz de Pulgar para abrir o placar.

Já o Fortaleza, errou muitos passes na zona ofensiva e tentou responder com jogadas de Machuca e Marinho, mas não conseguindo dar continuidade às suas investidas.

Mengão resistindo a pressão do Fortaleza

O Leão do Pici começou o segundo tempo em cima do clube carioca, e logo aos 3 minutos da segunda etapa, Lucas Crispim carimbou a trave de Rossi. Tentando reverter o placar, Thiago Galhardo assumiu as jogadas de ataque finalizando em três oportunidades, mas nada de o placar mudar.

Mesmo assim, Tite manteve o time armado para tentar roubar a bola e contra-atacar o adversário. No final da partida, Luiz Araújo, em uma jogada semelhante ao primeiro gol, marcou o segundo, e selou a vitória.

Nos acréscimos, ainda deu tempo de Zé Welisson arriscar um chute de longe, que parou no travessão.

Tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Flamengo atingiu os 53 pontos, consolidando sua posição na última vaga do G-6, com um jogo a menos em relação aos seus adversários da parte de cima da tabela. O próximo jogo será contra o Palmeiras, na quarta-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.

O Fortaleza, por sua vez, com a derrota, ficou na 9ª posição e mantém seu foco em buscar a classificação para a Libertadores do próximo ano. O Leão do Pici voltará a entrar em campo no mesmo dia, enfrentando o Athletico-PR às 20h00 (horário de Brasília), na Ligga Arena.