Flamengo é efetivo, faz três no Grêmio e vence mais uma no Brasileirão

O time do Flamengo fez um placar placar elástico na partida contra o Grêmio por 3 a 0, em casa, no Maracanã, em pleno Rio de Janeiro, neste domingo (11/6), e entrou no G-4 do Campeonato Brasileiro.

A equipe da Gávea bateu o Imortal, de Luisito Suárez, e chegou à terceira posição no campeonato Brasileiro. Os cariocas marcaram com Cebolinha na primeira etapa e no segundo tempo ampliou com Pedro e fechou a conta com Bruno Henrique que voltou de lesão. Com o resultado, o Flamengo se coloca como postulante a um possível título do campeonato nacional. Nos últimos 10 jogos, seis vitórias, um empate e três derrotas.

Muitas finalizações de ambos, efetividade do Flamengo

Os primeiros minutos de jogo foram disputadíssimos, com oportunidades claras de abrir o placar para ambas as equipes. O Flamengo sofreu com a desorganização defensiva e tomou sustos, mas ainda assim reequilibrou o duelo criando boas chances de gol, embora tenha desperdiçado lances cruciais. Pouco tempo depois de alcançar o equilibrio da partida o camisa 11, Everton Cebolinha tirou Kannemann da jogada e abriu o placar no Maracanã.

Flamengo voltou do intervalo sem Gabigol e Léo Pereira, em seus lugares entraram Pedro e Ayrton Lucas. O camisa 10 saiu por estar retornando de lesão no quadríceps. Ayrton entrou dando profundidade ao setor. Aos 17 minutos, Sampaoli tirou Arrascaeta para por Victor Hugo. Foram períodos de desatenção e riscos para o time da casa, que de novo teve de se reencontrar e se reestruturar em campo para igualar o forte volume de jogo que a equipe gaucha tinha e com isso, ampliou o placar.

João Paulo foi pressionado na saída de bola, dando presente para Pedro, que só precisou chutar para a bola entrar no fundo da rede. Em grande jogo de bola, o gol que fechou o placar saiu dos pés de Bruno Henrique. Depois de estar parado por muitos meses pela pior lesão de sua carreira, o atacante substituiu Everton Cebolinha e, no último minuto da partida, marcou o terceiro gol ao cabecear para o fundo da rede.

Sequência

O próximo jogo do Flamengo será pelo campeonato brasileiro no dia 22 de junho daqui a onze dias, uma quinta-feira as 21H30 contra o Bragantino. Já o Grêmio entra em campo mais cedo no mesmo dia as 19h contra o América-MG.