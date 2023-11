Internacional empata e Coudet volta a discutir com repórteres em coletiva

Eduardo Coudet discutiu com repórter após o Inter empatar em 0 a 0 com o Fluminense na noite de quarta-feira. José Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, formulava questão sobre o desempenho no Beira-Rio, com resultados ruins diante dos últimos colocados do Brasileirão, além do empate com o rival. O argentino retrucou. Zé Alberto, como é conhecido, devolveu e iniciou ali um enfrentamento:

"Desculpa. Eu achei que o Cano fazia falta, mas o Kennedy é melhor que o Cano, que nunca fez gol no Inter."

Coudet falou sobre os insucessos como mandante. Repetiu que a expulsão de Vitão atrapalhou na derrota para o Coritiba. O treinador questionou o repórter quanto a semifinal da Conmebol Libertadores e ouviu que estava errado. Depois, voltou a ser perguntado sobre a eliminação da competição continental.

"Não podemos fazer nada quanto à eliminação. É difícil (motivar) sem um objetivo claro. Temos de olhar o próximo jogo e tentar ganhar. Estamos machucados. Sinto que poderíamos ganhar tranquilamente, mas não deu. Quando não ganho, precisa ouvir. Falo sobre o meu ponto de vista. Contra o América, não jogamos bem. O mais importante é ganhar e isso está fora de discussão."

Coudet afirma que monta o Inter para alegrar a torcida:

O argentino repetiu disse que o time teve 20 finalizações no empate e alegou que monta o time para alegrar a torcida. Ainda questionou o repórter se lembrava do Inter ter apresentado uma supremacia em clássicos como foi contra o Grêmio no returno:

"Estou falando futebolisticamente. O Inter tenta jogar como a história manda, sendo protagonista, em todos os lados da mesma maneira. No futebol, se dá valor há algo que não existe. Quanto tempo você não via um Gre-Nal tão superior? Desde 2018, 2015? O Inter superior assim?"

Coudet se posicionou novamente quando foi mais uma vez retrucado pelo jornalista: "Acho que merecíamos, mas aceito. Fluminense é um justo campeão. Trabalho a cada dia com a exigência que devo, ao que merece o Inter. Não é uma discussão, mas um debate. Gosto de falar sobre futebol. É buscar uma forma. Hoje demos 20 finalizações em casa. O número pode ser bonito, mas sem ganhar... Quando não ganha, precisa aguentar. Eu não tenho problema, mas gosto de explicar. Mas precisa ganhar, sem dúvida."

Sequência

Com o resultado, o time soma 43 pontos e está em 11º lugar no Brasileirão. Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o Palmeiras. A partida ocorrerá no sábado (11), às 21h, na Arena Barueri.