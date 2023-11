Fluminense divulga detalhes para festa do título da Libertadores

O Fluminense divulgou nesta quarta-feira (8) os detalhes específicos para a realização da grande festa no próximo domingo para a celebração do título da Conmebol Libertadores no Centro do Rio de Janeiro.

A concentração ocorrerá a partir as 7h pelo horário de Brasília com a presença de um trio elétrico com a presença de jogadores partindo da Rua Primeiro de Março, na esquina com a Rua Buenos Aires, seguindo pela Avenida Presidente Antônio Carlos até a esquina com a Rua Araújo Porto Alegre.

Para atender à uma recomendação de segurança, será permitida apenas bandeiras com haste de plástico, as quais estiveram presentes no Maracanã durante a final da Conmebol Libertadores. Ou seja, as bandeiras com hastes de madeira (as quais habitualmente estão presentes nas arquibancadas) estão proibidas.

Por fim, o Fluminense recomenda que todos os torcedores que forem à festa cheguem utilizando o transporte público, preferencialmente o metrô. Neste caso, os torcedores deverão saltar na estação Carioca, pois haverá bloqueios e revistas nas ruas do entorno.

Objetos como mastro de madeira ou bambu, garrafas e utensílios de vidro, artefatos explosivos (como bombas e fogos de artifício), cordas, aparelhos de som, material inflamável, botijão de gás, bicicletas e patinetes, cadeiras e bancos, guarda sol e isopor (exceto dos ambulantes credenciados), carrinho de gelo e objetos cortantes e/ou perfurantes estão proibidos.

Fluminense garantido na próxima Libertadores e no Mundial de Clubes

A histórica conquista do Fluminense ocorreu no último final de semana, com vitória por 2 a 1 na prorrogação diante do Boca Juniors em pleno Maracanã, estádio que foi escolhido como sede da decisão antes do início da fase de grupos.

Com a conquista, o tricolor carioca garantiu vaga antecipada para a fase de grupos da próxima Conmebol Libertadores e será cabeça de chave número 1, defendendo o título da competição continental.

Por fim, o Fluminense também ganhou o direito de disputar o último Mundial de Clubes da FIFA no atual formato, em dezembro. Provavelmente, o tricolor carioca terá pela frente o Al-Ittihad na semifinal e o Manchester City na grande decisão.