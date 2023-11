Coudet admite fala após vitória do Internacional sobre o Cruzeiro: "Gostamos de dar emoção ao jogo"

O Internacional venceu o Cruzeiro por 2 a 1 no Mineirão pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eduardo Coudet gostou da produção em grande parte do confronto deste domingo (05), mas reconheceu ser difícil para seus jogadores finalizar os jogos.

Coudet repetiu o fato de questionar os jornalistas, mas de uma forma mais descontraída. O próprio admitiu que, quando vence, fica bem-humorado. O técnico acredita que seu time foi dono das ações do jogo e construiu um placar para sair com os três pontos.

"Sabíamos que tínhamos de competir enquanto tivesse parte física para depois pegar a bola e incomodar. Tivemos possibilidade de fazer o 2 a 0 e quando estávamos mais tranquilos... Parece que gostamos de dar emoção ao jogo. Mas em linhas gerais, salvo a parte dos acréscimos, não foi um jogo que sofremos."

Coudet também debochou. O hermano, que costuma dizer que não acompanha o que sai na imprensa, comentou sobre as críticas por sacar Alan Patrick. No empate em 1 a 1 com o América-MG, o treinador disse que fez a troca porque o capitão estava cansado.

"Tirei outra vez Alan Patrick. Na última vez, brigamos. Brigo muito bem e ele não pôde comigo. Brigamos outra vez. Sempre perguntam por que tiro os jogadores, mas eu o coloquei também."

O treinador colorado ainda disse ter muitas trocas de jeito de jogar em campo. Comentou que acertou quanto a tática de substituições. E explicou como elas surtiram efeito em um jogo tão difícil contra outra equipe que briga por permanencia na série A:

"Tenho cinco substituições e fizemos um grande esforço. Tiramos os jogadores mais de jogo com a bola e entrou gente de característica mais combativa, de fechar o jogo. E acho que deu certo."

Sequência

Com o resultado, o Inter soma 42 pontos e está em 11º lugar no Brasileirão. Na próxima rodada, o time de Eduardo Coudet enfrenta o Fluminense. A partida será disputada nesta quarta-feira, às 19h, no Beira-Rio.