Vasco desiste de concorrer pela gestão temporária do Maracanã

Na manhã desta quinta (09), o Vasco informou, por meio de nota oficial, que desistiu de concorrer pela gestão temporária do Maracanã. O clube entende que não há isonomia no processo de concorrência.

Na última semana, o clube pediu a impugnação do edital de chamamento público, mas teve seu pedido negado pelo governo estadual.

O Vasco entendeu que não havia isonomia no processo, pois os termos colocados pelo Governo são excludentes e acabam não viabilizando a participação de nenhum outro clube do Rio de Janeiro na gestão temporária, senão Flamengo e Fluminense.

Dentre os termos questionados, dois se destacam. O primeiro é o termo que exige que somente empresas esportivas participem do processo, o que inviabiliza a participação da Wtorre e da Arena 360, empresas gestacionais, que estariam afiliadas ao Vasco nesse processo.

O segundo é o termo chamado "qualificação técnica", que cria a exigência da apresentação de um atestado de capacidade técnica em gestão e manutenção de um ginásio de pelo menos 5000 lugares por 3 anos.

Os únicos dois clubes no estado que teriam condições de apresentar um atestado do tipo são Flamengo e Fluminense e só é o caso pois lhes foi concedida a gestão temporária do Maracanãzinho em 2019, quando na ocasião, não havia tal exigência no edital.

Durante a semana, um dirigente do Vasco disse ao Globo Esporte: "Não permite a concorrência".

Vasco optou por se retirar do próximo TPU (Termo de Permissão de Uso) e concentrar seus esforços na participação da concorrência definitiva do estádio.

Confira a nota oficial do clube:

"Com relação ao Chamamento Público para o Termo de Permissão de Uso (TPU) provisório do Maracanã, com duração de até 1 ano, o Vasco da Gama informa que apresentou na semana passado um pedido de impugnação do edital ao governo do estado. A análise feita pelo Vasco mostrou que os termos do chamamento impedem a participação dos parceiros privados do Vasco no processo e também inabilitam a participação do próprio clube através de exigências descabidas que apenas o atual permissionário precário consegue atender.

Nessa quarta-feira, o Vasco da Gama recebeu resposta formal da Comissão de Licitação do governo do estado informando do indeferimento do pleito de impugnação do edital e não acatando nenhuma das sugestões que poderiam garantir a habilitação do Vasco da Gama e outros interessados em participar do certame.

Diante dessa situação, o Vasco da Gama informa que declinou de participar referido Chamamento Público para o próxima TPU, não concordando em participar de um processo que não garante isonomia e impessoalidade entre os contendores e direciona o resultado. O Vasco irá se concentrar, junto com seus parceiros, para apresentar a melhor proposta para a concessão de 20 anos do Maracanã na Concorrência Pública ora em curso."