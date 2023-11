Vasco vence Botafogo e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

Nesta noite de segunda-feira (06), Vasco e Botafogo se enfrentaram no clássico carioca válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um belo gol de Paulo Henrique, o Gigante da Colina superou o líder da competição e saiu do Z-4.

O Botafogo entrou em campo com alguns desfalques, principalmente a dupla de zaga titular Adryelson e Víctor Cuesta, suspensos, não jogaram. Já o Cruzmaltino contou com a volta do artilheiro Vegetti que não atuou na rodada passada diante do Cuiabá por expulsão na partida contra o Goiás.

Cruzmaltino em vantagem

O começo do clássico alvinegro foi bastante estudado, com um leve domínio do Botafogo. Logo no primeiro minuto, Vegetti trombou com o zagueiro angolano Bastos e ficou no chão reclamando de uma cotovelada. Aos 8 minutos, Danilo Barbosa fez grande jogada pelo meio e tocou para Victor Sá. O camisa 7 fintou e bateu colocado, mas Maicon chegou na cobertura e fez o corte cedendo escanteio.

O jogo estava bastante truncado e com algumas faltas táticas para paralisar a partida. Em uma dessas bolas paradas, Júnior Santos teve a oportunidade de finalizar e novamente a zaga estava atenta para impedir que a bola fosse na direção do gol de Léo Jardim. Depois dos 25 minutos, os donos da casa conseguiram melhorar no confronto e Gabriel Pec quase completou o cruzamento perfeito de Paulo Henrique.

Pouco tempo depois, o próprio lateral direito cruzmaltino foi às redes com um belo gol. Maicon deu um chutão para frente que encontrou o camisa 96. Ele passou por Marçal, conduziu novamente para frente e de canhota chutou no cantinho de Lucas Perri. Com esse gol o Vasco estava saindo da zona de rebaixamento e empurrava o Cruzeiro para dentro do Z-4.

O Vasco passou a ter controle total da partida e ditava o ritmo de jogo, o Botafogo ofensivamente não conseguia criar nada. Paulo Henrique aos 36 minutos aproveitou o rebote do cruzamento de Lucas Piton e arrematou de fora. Dessa vez a finalização saiu fraca e ficou tranquila para o goleiro recém convocado para a Seleção Brasileira.

As únicas jogadas criadas pelo Glorioso eram nas bolas paradas, mas não levavam perigo algum à meta vascaína. Zé Gabriel quase ampliou para o Cruzmaltino. Depois do escanteio na área, a bola ficou dividida e sobrou para o volante que pegou de primeira e a finalização foi na trave. Contudo, o árbitro Leandro Pedro Vuaden marcou falta do jogador vascaíno por toque no braço.

Na sequência do lance, o Vasco puxou um grande contra-ataque com Paulo Henrique. Ele rolou para Paulinho que devolveu para Paulo Henrique, ele cruzou e Gabriel Pec de carrinho marcou o gol. No entanto, o lateral cruzmaltino estava impedido e o gol foi anulado. A superioridade do Vasco era nítida e Paulinho quase aproveitou o cruzamento de Piton para aumentar a vantagem dos mandantes. Apesar disso, quem teve mais posse de bola foi o Botafogo, com 52% contra 48%. Em termos de chutes ao gol houve igualdade, três para cada lado.

Foto: Vítor Silva / Botafogo

Manutenção do resultado

A primeira chance da etapa final manteve o cenário do primeiro tempo. Paulo Henrique achou Paulinho na ponta esquerda que tocou para Gabriel Pec. O prata da casa pegou de canhota e Lucas Perri espalmou para escanteio. Em seguida do lance, o garoto Erick Marcus arrancou pelo meio e sentiu a posterior da coxa esquerda. Com isso ele foi substituído por Alex Teixeira e quando chegou ao banco não aguentou e foi às lágrimas.

O técnico do Botafogo, Lúcio Flávio, promoveu duas alterações ousadas na equipe em busca do empate. Saíram Fernando Marçal e o zagueiro Bastos e entraram Hugo e Diego Costa, atacante. Inclusive, o centroavante recebeu cartão amarelo três minutos depois de entrar em campo por desentendimento com Medel, que também foi advertido. Essas mudanças alteraram o esquema tático do Glorioso, Danilo Barbosa virou zagueiro e Tiquinho Soares ganhou um companheiro de área. Posteriormente, Segovinha entrou no lugar de Júnior Santos.

Mesmo com as mexidas de Lúcio Flávio, o Botafogo não conseguia jogar. A equipe estava longe daquela que encantou o Brasil no primeiro turno, um time muito espaçado e que não incomodava o adversário. Dentro da área, o Fogão era inofensivo, Tchê Tchê percebeu isso e arriscou de longa distância para defesa tranquila de Léo Jardim aos 35 minutos. No duelo fora de campo, os dois treinadores mexeram ao mesmo tempo. No Vasco, entraram Léo e Jair e no Glorioso, Carlos Alberto e Luis Henrique.

Depois de seis minutos de acréscimos, o Botafogo tentou sufocar o Vasco que recuou a equipe uma linha de cinco e outra de quatro, na qual Vegetti ficou sozinho cercando os zagueiros botafoguenses. Contudo, a Estrela Solitária não assustou em nenhum momento e a partida se encerrou com vitória Cruzmaltina.

Tabela e sequência

Com a vitória, o Vasco da Gama enfim saiu da zona de rebaixamento chegando aos 37 pontos e subiu para o 15ª lugar, ultrapassando Cruzeiro e Santos (ainda joga na rodada). Já o Botafogo ainda se mantém na liderança com 59 pontos em 31 jogos. A gordura que tinha contra os adversários já não existe mais e o título que antes era uma certeza, se transformou em dúvida.

No próximo domingo (12), o Gigante da Colina receberá o lanterna América-MG em São Januário às 18h30 pelo horário de Brasília. Essa partida será válida pela 34ª rodada do Brasileirão. Já o Glorioso enfrentará o Grêmio na quinta-feira (09) em duelo direto pelo título também em São Januário, jogo está marcado para às 20h pelo horário de Brasília. Essa partida será válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.