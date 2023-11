Avaí fica no empate com CRB, mas garante permanência na Série B

Neste sábado (11), em jogo disputado com "ritmo de amistoso", o CRB empatou com o Avaí por 1 a 1 pela 36ª rodada do Brasileirão Série B. O alvirrubro teve seu gol marcado por Léo Pereira, enquanto Gabriel Poveda foi o autor do gol para os mandantes. Com este resultado, a equipe catarinense eliminou matematicamente as chances de rebaixamento para a Série C.

Avaí abriu o placar e teve chance de ampliar

Nos primeiros 15 minutos, o CRB começou melhor a partida, mesmo utilizando um sistema ofensivo diferente em relação aos demais jogos, com as presenças de Léo Pereira, Mike e Hyuri. Em um lance de perigo, Léo Pereira deixou a marcação para trás e cruzou na área, mas nenhum atacante chegou para concluir.

Na sequência da etapa inicial, as ações foram equilibradas, e Jonathan Costa finalizou muito próximo do alvo pelo Avaí. Aos 32 minutos, Matheus Ribeiro tocou a bola com a mão, e o árbitro marcou pênalti após revisão no VAR. Gabriel Poveda cobrou e abriu o placar.

Empolgado com o gol, o Avaí conseguiu reter mais a posse de bola no restante do primeiro tempo, enquanto o CRB optou por recuar as linhas de marcação para evitar maiores gols.

CRB buscou o empate após forte início de segundo tempo

No segundo tempo, nos primeiros minutos, o CRB-AL levou enorme perigo quando Matheus Ribeiro cruzou pelo lado esquerdo, e Lucas Lima finalizou em cima da defesa. Na sequência, Hereda chutou para fora e desperdiçou a oportunidade.

No lance seguinte, Igor Bohn fez uma defesa difícil na finalização de Jailson Cauã. Após um novo bate-rebate dentro da área, Léo Pereira enfim aproveitou o rebote no chute de Lucas Lima e empatou o jogo.

Antes do apito final, aos 38 minutos, Lucas Lima teve uma grande chance de buscar a virada com uma excelente jogada dentro da área, passando por três marcadores, mas no momento da finalização, a bola saiu pela linha de fundo.

Tabela

Com este resultado, o Avaí atingiu 43 pontos e agora ocupa a 13ª posição, entrando oficialmente no período de "férias" na temporada, enquanto o CRB mantém a 10ª colocação, com 54 pontos na tabela de classificação.

Sequência

Na próxima rodada, o Avaí terá pela frente o Sampaio Corrêa fora de casa no dia 20, às 19h. Na mesma data, às 21h, o CRB recebe a Tombense.