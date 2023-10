Praticamente rebaixado, ABC enfrenta Avaí pela Série B

Em um duelo válido pela 33ª rodada da Série B, o ABC recebe o Avaí no Estádio Frasqueirão, em Natal, às 19h (horário de Brasília). Caso a equipe potiguar não vença o adversário, que já está confortável no meio da tabela, pode ser rebaixado para a Série C ainda nesta quinta-feira (26).

Risco iminente de queda para Série C

Desesperada, a situação do ABC não é nada fácil. O clube enfrenta uma crise, não consegue vencer há três jogos, ocupa a lanterna do campeonato, com 20 pontos somados, e, para finalizar, a chance de se manter na Série B é praticamente nula. A primeira equipe fora da zona de rebaixamento soma 35 pontos, a Ponte Preta, 15 pontos a mais do que o lanterna, número de pontos possíveis até o fim da competição. Ou seja, só um milagre o manteria na B.

Apesar do momento atual vivido, o treinador do Alvinegro Potiguar vem com o que tem de melhor para o confronto, sem desfalques.

Provável escalação do ABC: Michael, Alemão, Abraão, Fabrício, Gedeílson, Ramon Vinícius, Daniel, Matheus Anjos, Andrey Carvalho, Anderson, Thonny Anderson

Em busca de permanência!

Por outro lado, o Avaí vive uma situação oposta ao rival, já que conseguiu conquistar uma distância confortável da zona de rebaixamento. Atualmente, ocupa a 13ª posição na tabela, com 38 pontos somados. Apesar de estar longe do Z4, o time catarinense não pode vacilar, já que ainda faltam cinco partidas para o fim da competição.

O treinador da equipe, Eduardo Barroca, considera este jogo fundamental para a manutenção na Série B. Uma vitória nesta noite praticamente eliminaria as chances de rebaixamento. Portanto, a equipe vem com força máxima para o duelo, sem desfalques.

Provável escalação do Avaí: Igor Bohn, Igor Inocêncio, Alan Costa, Jonathan Costa, Natanael, Wellington, Rafael Gava, Fellipe Bastos, Jean Lucas, Waguininho, Poveda