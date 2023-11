Santos vence o Flamengo de virada e abre cinco pontos do Z-4

O primeiro dia de novembro caiu na tradicional quarta-feira de futebol brasileiro. Pela 31ª rodada, Flamengo e Santos se enfrentaram no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, por conta da final da Copa Libertadores da América ser disputada no Maracanã (RJ). Quem se deu melhor foi o Peixe, vencendo de virada pelo placar de 2 a 1. Nonato e Joaquim, com um golaço, foram os autores dos gols alvinegros; Pedro fez o gol do Mengão.

Grande primeiro tempo

Os primeiros 10 minutos de jogo foram de um Santos mais perigoso. A estratégia escolhida pelo professor Marcelo Fernandes era de um time mais reativo e que atacasse com muita velocidade. Diferentemente das últimas partidas, o Peixe abriu mão de jogar com três zagueiros devido a lesão de João Basso, com isso a equipe entrou em campo com duas linhas de quatro, Soteldo e Julio Furch no comando de ataque. Outra surpresa na escalação foi Nonato como armador titular sacando Lucas Lima do time.

E deu certo. A primeira finalização do jogo foi justamente de Nonato. O camisa 7 aproveitou a saída errada da equipe do Flamengo, avançou e encheu o pé direito que passou assustando o goleiro Rossi. Na sequência da jogada, outro erro do rubronegro e Soteldo arrumou um escanteio. Na cobrança, Rossi errou o tempo de bola e Joaquim quase abriu o placar de cabeça.

Depois dessa pressão inicial do Santos, o Flamengo conseguiu controlar mais a partida e criava boas chances de gol. Aos 16 minutos veio a primeira grande oportunidade com Pedro, obrigando João Paulo fazer a intervenção. Luiz Araújo dava trabalho pela ponta direita e era parado apenas na falta.

Foi assim que saiu o primeiro gol do confronto. Na cobrança de falta colocada na área, Messias afastou para escanteio. Arrascaeta cruzou, a bola desviou no meio do caminho e sobrou para Pedro praticamente em cima da linha empurrar para o fundo do gol. Mengão na frente e encostava mais no líder Botafogo.

Com o tento de abertura no placar, o Flamengo dominava o jogo e quase ampliou com Ayrton Lucas. O lateral esquerdo fez a jogada por dentro e com o pé ruim bateu colocado, a bola foi saindo do alcance de João Paulo que só espiou e a viu explodir no travessão. Seria um golaço no Mané Garrincha.

Pouco tempo depois, o Santos teve uma falta para cobrar. Soteldo levantou, a zaga rubronegra tirou e a bola sobrou nos pés de Nonato. Ele dominou e chutou da entrada no canto de Rossi. Empate do Peixe em Brasília. Após o gol, o alvinegro cresceu no jogo e voltou a ser aquele time perigoso do início do duelo com boas escapadas pelo lado esquerdo com o venezuelo Soteldo.

O lance crucial que mudaria a dinâmica de tudo aconteceu aos 41 minutos: Gerson e Furch dividiram a bola na intermediária e o argentino ficou no chão. O árbitro Rafael Klein marcou a falta e apresentou cartão amarelo para o meio campista. No entanto, o VAR entrou em ação e chamou o juiz para análise de um possível cartão vermelho. Rafael Klein foi até o monitor e após verificar a jogada, decidiu expulsar Gerson por cotovelada no atacante santista.

Mesmo depois da expulsão, o Flamengo quase desempatou o jogo com Pedro. Ele ganhou no alto após cruzamento de Luiz Araújo e cabeceou tirando do goleiro, ele só não contava com uma defesaça de João Paulo. No rebote do lance, Bruno Henrique correu junto com Lucas Braga e caiu na área reclamando de pênalti. Nada foi marcado, para revolta da torcida que lotou o estádio. O primeiro tempo acabou com o Mengão tendo 68% de posse de bola contra 32% do Santos, o que chamou atenção foi o número de finalizações, 6 do Flamengo e 9 do Peixe.

Golaço de um herói improvável

Com um jogador a menos, o técnico Tite resolveu mexer no time em atacado. Três mudanças de uma só vez: saíram Wesley, Pedro e Luiz Araújo e entraram Gabriel Barbosa, Matheusinho e Victor Hugo. O Santos também mudou: saiu Tomás Rincón e entrou Stiven Mendoza.

O rubronegro chegou com passe de letra de Arrascaeta para Matheusinho que cruzou rasteiro para Bruno Henrique. O camisa 27 trombou com João Paulo e a arbitragem flagrou a falta em cima do goleiro. Essa seria a última participação do guarda-redes santista no embate.

Isso se deve ao amplo domínio alvinegro no duelo, o Santos largou aquele ritmo reativo para jogar com mais profundidade, principalmente pela esquerda com Mendoza e Soteldo caindo pelo mesmo lado do campo. Messias até tentou de voleio, mas Rossi fez a defesa com tranquilidade.

Tite percebeu a dificuldade do time em marcar os avanços do adversário e promoveu uma substituição surpreendente. Rodrigo Caio, que não atuava desde abril, entrou no lugar de Arrascaeta. A alteração surtiu um certo efeito, o Santos não incomodava tanto assim igual era no começo da etapa final, mas o Flamengo também não. O fato de ter 10 jogadores em campo pesou bastante no quesito ataque do clube carioca.

Com o decorrer do jogo, novas caras iam surgindo no Peixe. Maxi Silvera, Dodi, João Lucas e Lucas Lima entraram para mudar a história do jogo. Pouca coisa mudou, o duelo era muito tenso e equilibrado. Muita coisa estava em jogo, briga por título para o Flamengo e fuga do rebaixamento inédito ao Santos. Mesmo com mais posse de bola, o Mengão não conseguia chegar ao gol adversário. Soteldo tentou de fora, mas não arrumou nada.

Até que aos 44 minutos o herói improvável resolveu a parada. Joaquim, zagueiro santista, estava com a bola dominada no círculo central e decidiu avançar. Quando chegou na intermediária de ataque, ele chutou de muito longe. O destino foi feliz com Joaquim e a bola entrou no cantinho de Rossi. O Santos virou a partida.

Antes do fim do jogo, Soteldo aprontava pela esquerda novamente. Após uma linda caneta, Bruno Henrique cometeu falta no venezuelano e foi ao delírio com a marcação do árbitro. Ele recebeu o cartão amarelo e depois de peitar Rafael Klein, BH também foi expulso. Sem muito poder de reação do Flamengo, aos 54 minutos o juiz encerrou o confronto.

Como que fica?

Com o triunfo, o Peixão subiu uma posição na tabela, ultrapassando o Cruzeiro, chegando ao 15º lugar com 37 pontos e abriu 5 pontos de distância para o Z-4. Vale destacar que a Raposa jogará na quinta-feira (02) contra o São Paulo no Morumbi. Já o Rubronegro Carioca perdeu a chance de encostar de vez no líder Botafogo e caiu para a sexta colocação com 50 pontos conquistados.

Sequência

Na próxima rodada, o Flamengo encara o Fortaleza no Castelão, jogo que será realizado domingo (05), às 16h (horário de Brasília). No dia seguinte, o Santos retorna à Vila Belmiro para enfrentar o Cuiabá às 20h (horário de Brasília).