"A gente não vai desistir", dispara Vagner Love após empate do Sport na Ilha do Retiro

É preciso enfatizar que apoio não faltou para o Sport nem antes e nem durante o jogo diante o Atletico-GO nessa sexta-feira (10), que encerrou sem gols. Com praticamente todos os ingressos esgotados antecipadamente, cerca de 26.345 torcedores lotaram a Ilha do Retiro.

Os torcedores aplaudiram de pé também, o até então criticado Vagner Love, que havia sido hostilizado por membros de uma equipe organizada há cerca de duas semanas. O jogador teve o sabor de ouvir a torcida leonina gritar seu nome das arquibancadas, exigindo sua entrada na partida, o atacante entrou bem saindo, mas não conseguiu fazer milagre no confronto direto pela Série B.

Após o empate, o jogador aproveitou para expressar sua gratidão à torcida, e dizer também que fica triste por não ter dado o resultado tão esperado pelos leoninos.

"A gente fica feliz pelo apoio da torcida, mas fica triste por não ter respondido a esse apoio."

Love também aproveitou para falar do resultado negativo para o Leão da Ilha, que se mantém fora do G-4.

"A gente não vai desistir. A gente vai buscar enquanto tiver chances dentro da competição. A gente vai buscar esse acesso. É muito importante para nós jogadores, pro clube e pra essa torcida que merecer", disse Love, após a partida.

Apesar dos torcedores terem apoiado durante o jogo todo, a história foi diferente, após o árbitro soar o apito, as vaias tomaram conta da Ilha do Retiro. O Sport agora empilha três partidas sem vitória, sendo que as duas anteriores foram derrotas, que acabaram tirando o time do grupo de acesso.