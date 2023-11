Renato Portaluppi lamenta derrota do Grêmio para Corinthians e reclama da arbitragem: "O VAR vem passear"

Na tarde deste domingo (12), em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi derrotado por 1 a 0 para o Corinthians em casa. Após jogo cheio de polêmicas com duas expulsões, Renato Portaluppi concedeu sua entrevista coletiva falando sobre o confronto, chances de título e sobre a atuação da arbitragem.

Análise da partida

"Não criamos tanto assim no primeiro tempo, justamente que nós tinhamos, por termos um jogador a mais, criamos pouco."

"Tivemos basicamente 90% do jogo com um jogador a mais e não conseguimos empatar, não conseguimos virar, então não vamos ficar dando desculpas. Nós tentamos de todas as formas buscar pelo menos o empate não conseguimos. Futebol é bola na rede e eles fizeram e nós não."

O Grêmio ainda tem chance de título?

"O Grêmio ainda tem possibilidades de ser campeão. Hoje o Grêmio tá em terceiro lugar, o Bragantino e o Flamengo tem um jogos a menos, mas tem que jogar entre si."

"Tirando os times que tem muito dinheiro, meu grupo não fica devendo nada pra ninguém!"

"O Grêmio tá na briga ainda! Vamos ver o que acontece nesses jogos atrasados e ver o que acontece na próxima rodada, tem muita coisa em jogo."

Polêmica da arbitragem

"Pra que o VAR? Lá em São Paulo tivemos aquele pênalti legítimo não deram, mas ninguém tá dando desculpa. Só que tem o lance do André dentro da área. Na maioria dos jogos o VAR vem passear, não tem capacidade muitas vezes ou mal intencionado. Eu sou o treinador do Grêmio, não posso me meter na arbitragem. O árbitro que vem sempre tem nosso respeito.”

"Mas o que que eu vou falar, daí eu falo aqui e daqui a pouco sou suspenso. Mas vamo que vamo, não adianta ficar dando desculpa.”

Próximo jogo

O Brasileirão terá uma pausa por conta da data FIFA. O Grêmio encara o Atlético-MG fora de casa, no domingo (26), às 16h.