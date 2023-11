Pedrinho se reúne com atual diretoria e Vasco inicia processo de transição

Eleito presidente do Vasco no último sábado, Pedrinho se reuniu com membros da atual diretoria do Vasco para poder conversar sobre o processo de transição entre as duas gestões. Na reunião, estavam presentes o presidente Jorge Salgado e os vice-presidentes Carlos Roberto Osório e Roberto Duque Estrada.

Além deles, também estavam presentes membros da SAF do Vasco, sendo eles o CEO da 777 Football Group, Don Dransfield, o diretor esportivo Johannes Sports e o CEO do Vasco SAF, Lúcio Barbosa.

Junto a Pedrinho, representando a gestão que irá tomar posse em 2024, estavam os vice-presidentes Paulo Salomão e Renato Brito.

A reunião foi em hotel na zona sul do Rio de Janeiro e foi usada para discutir o panorama geral do clube associativo e da SAF. Ficou estabelecido que serão criados grupos temáticos, com participação de membros das duas diretorias, com o objetivo de compartilhamento de informações.

Durante esse processo, também haverão encontros com a SAF do Vasco. Outro assunto pertinente abordado foi a reforma e revitalização do complexo de São Januário, tema esse que será foco de um dos grupos de discussão entre as diretorias.

Pedrinho toma posse de forma oficial em 15 de janeiro. Até lá, entende-se que haverá muito contato entre a sua diretoria, a diretoria de Jorge Salgado e a diretoria da Vasco SAF.