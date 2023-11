Ronald vibra com primeiro gol marcado pelo Vila Nova

O atacante Ronald voltou a ser titular da equipe do Vila Nova em confronto válido pela 36° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na última sexta-feira (10). O time conquistou uma vitória importante que manteve o time na briga pelo acesso e também marcou o primeiro gol do atleta com a camisa do Tigre. O jogador falou sobre esse momento.

"Foi com certeza minha melhor partida com a camisa do Vila Nova. Só tenho a agradecer ao professor Higo pela oportunidade de me deixar começar jogando. Fico feliz por ter desempenhado um bom futebol, marcado um gol e principalmente por ajudar o Vila a conquistar essa vitória importante que nos mantém vivos na briga pelo acesso", disse o jogador.

Ronald tem 20 jogos com a camisa do Vila Nova na temporada, e além do gol marcado na última rodada também acumula uma assistência. Contando com o primeiro semestre, quando foi peça importante do vice-campeonato da Paulistão pelo Água Santa, o atleta de 26 anos acumula 31 partidas em 2023.

Campeão da Série B pelo Botafogo em 2021. O jogador está atrás de seu segundo acesso na carreira. Há dois pontos da primeira equipe dentro do G4, o time goiano terá pela frente mais duas rodadas que definirão a situação do time na tabela.

"Temos que vencer esses dois próximos jogos. São duas finais. Só assim vamos conseguir conquistar nosso objetivo que é estar na Série A em 2024. Na Série B, não existe jogo fácil mas essa vitória nos deu a moral que precisávamos e estamos muito focados nesse objetivo. Vamos para a luta! Temos que fazer a nossa parte", finalizou.