Em clásico agitado, Vila Nova vence Atlético-GO no fim e ganha fôlego na luta pelo acesso

No clássico realizado neste sábado (28), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Vila Nova conseguiu, pela primeira vez, vencer o Atlético-GO no Campeonato Brasileiro da Série B, com uma virada de 2 a 1.

Em um jogo muito movimentado e disputado, o Tigre conquistou três pontos e passa a sonhar com a possibilidade de acesso para a Série A, ficando a apenas três pontos de diferença do G-4.

Tigre começa pressionando o Dragão

Nos primeiros minutos do jogo, na cobrança de escanteio de Marcelinho para o Colorado, houve um choque de cabeças entre os jogadores Matheus Sales (Atlético-GO) e Igor Henrique (Vila Nova), que foram logo substituídos por Rhaldney (Atlético-GO) e João Lucas (Vila Nova). Mesmo assim, o Tigre manteve o ritmo, com pressa no jogo, realizando cobranças de escanteios e passes longos. Aos 22 minutos, Cristiano (18) chutou a bola para a área, passando perto do gol.

Aos 28 minutos, a equipe rubro-negra começou a chegar ao ataque, e Bruno Tubarão tentou avançar, mas a zaga conseguiu afastar. Com um passe errado do meio de campo do Vila Nova, o atacante Gustavo Coutinho pressionou o adversário, mas não conseguiu uma boa finalização.

Com seis minutos de acréscimo dados, aos 48 minutos, em uma cobrança de falta, Rodrigo Donato conseguiu forçar o goleiro Ronaldo a trabalhar, quase marcando de cabeça.

Dragão volta com tudo no primeiro tempo

Shaylon, camisa 10 do Dragão, que tinha acabado de retornar para o time, não voltou para o segundo tempo por questões técnicas, e Dodô entrou em seu lugar.

Aos dois minutos, em uma cobrança de falta, o zagueiro Luiz Felipe marcou para o Atlético-GO, com assistência de Luiz Fernando, que tentou o gol de cabeça, mas a bola sobrou para o zagueiro.

Após o gol, o zagueiro Alix se empolgou e trouxe a bola para o ataque, passando para Dodô, que, por sua vez, tentou uma assistência para Alix, o jogador que começou a jogada, mas chutou mal na cara do gol e a bola foi para fora.

Em uma disputa de bola entre Donato e Bruno Tubarão, o lateral do Dragão recebeu um cartão amarelo por simular uma falta e, como já tinha recebido um cartão no primeiro tempo, foi expulso.

Com um a mais, Tigre aproveita a vantagem e consegue empatar o jogo

Reação do Colorado após expulsão

Aos 34 minutos do segundo tempo, Cristiano passou para Rodrigo Gelado dentro da área, que marcou de cabeça o gol de empate, uma ótima atuação do número seis, que iniciou a jogada evitando um contra-ataque. Com gols de zagueiros dos dois lados.

A torcida colorada já estava esperançosa novamente após o empate, mas então Luciano Naninho, que entrou no segundo tempo, acabou sendo expulso após receber uma quantidade de cartões. O jogador cometeu uma entrada violenta no volante Gabriel Baralhas, deixando as equipes com um jogador a menos para cada lado.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Vila Nova ocupa a 8ª posição, com 54 pontos, estando apenas 3 pontos atrás do G-4. Por outro lado, o Atlético-GO perdeu a chance de assumir a vice-liderança e permanece em terceiro lugar, com 59 pontos.

O Vila Nova volta a campo no próximo domingo (05) para enfrentar o líder Vitória fora de casa, às 18h (horário de Brasília). O Atlético-GO enfrenta o Novorizontino na quarta-feira (01), em casa, às 19h (horário de Brasília).