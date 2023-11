Hyuri celebra gol marcado e projeta honrar as cores do CRB na reta final da Série B

Titular, o atacante Hyuri foi fundamental na vitória do CRB na última terça-feira (7). Com um gol típico de artilheiro, o jogador abriu o placar no triunfo do Galo por 3 a 2 contra a Chapecoense, no Estádio Rei Pelé, pela Série B. Além da bola na rede, Hyuri também contribuiu com dois passes decisivos, uma grande chance criada, três duelos no chão ganhos, 79% de passes certos e a nota Sofascore 7.5. Após a partida, Hyuri celebrou a bola na rede e o importante triunfo da sua equipe.

"Estou muito feliz por voltar a marcar um gol e, principalmente, por ajudar nessa vitória. Sabíamos da importância dos três pontos para dar mais tranquilidade nessa reta final da competição. Conseguimos impor o nosso estilo de jogo e confirmamos a qualidade que nosso elenco tem", disse Hyuri.

Com experiência de sobra no futebol brasileiro, o atacante Hyuri chegou ao seu 14º gol com a camisa do CRB, em 58 jogos. O jogador de 32 anos também acumula passagens por clubes como Botafogo, Atlético-MG, Ceará, Ponte Preta, Sport Recife, Atlético-GO e Vila Nova.

"Fico feliz em ter correspondido à oportunidade de iniciar entre os onze que eu tanto buscava e treinava, e pude ser feliz em reproduzir o que eu vinha fazendo nos treinamentos. Faltam três rodadas e vamos buscar conquistar a maior quantidade possível de pontos e honrar as cores do clube", projetou.

Com 53 pontos, o CRB é o 10º colocado da Série B. Hyuri e companhia voltam a campo neste sábado (11) diante do Avaí, na Ressacada, pela 36ª rodada da competição.