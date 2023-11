Alisson elogia jovens da seleção: "Encaram de uma maneira diferente"

Titular em duas Copas do Mundo, o goleiro Alisson é o único atleta convocado por Fernando DIniz com mais de 30 anos de idade (completou 31 neste ano). Experiente e veterano com a camisa da amarelinha, o jogador encheu os jovens convocados de elogios e elogiou a atitude e postura dos novos nomes da Seleção Brasileira.

"É fácil lidar com essa nova geração. Eles encaram de uma maneira diferente esse desafio de estar aqui, ser um jogador profissional. Eles têm demonstrado isso com atitude. Estão dispostos a aprender, aumentar o nível de futebol. São talentosos por natureza. Todos podem crescer muito. São jogadores que podem decidir as partidas para a gente. Todos aqui têm uma importância extrema. Fico feliz de estar vivendo um novo momento e ser um dos mais velhos na Seleção. Sempre busquei ter longevidade. Tem que ter consistência, longo prazo. Essa sempre foi uma meta na minha vida e isso depende de estar atuando em alto nível. Vou tentar contribuir sempre com os mais jovens", disse Alisson.

Titular absoluto da Seleção sob o comando de Tite, Alisson fará sua primeira partida com Fernando Diniz na equipe brasileira. O goleiro havia perdido a titularidade para Ederson, que foi cortado da relação de convocados por lesão no pé esquerdo.

"A competição dentro da Seleção leva a isso. Momentos distintos. Em ciclos passados também foi dada oportunidade para outros jogadores. O Ederson também teve oportunidade com o Tite. Hoje não é diferente. Para mim não muda meu comportamernto, a maneira de encarar a Seleção como desafio. Responsabilidade de vestir essa camisa e prazer de estar aqui realizando um sonho de criança. A competição é muito grande. Mais um motivo para me dedicar dentro de campo nos treinamentos e buscar bons resultados".

"Respeito é a palavra principal. Todos que estão aqui têm merecimento por estar aqui. No meu ponto de vista, quanto mais jogadores sendo premiados em listas de melhores do mundo, melhor para a Seleção. O Ederson é um cara que tenho carinho especial. Nossos filhos são amigos e estudam juntos. A gente se encontra na escola das crianças e ainda temos a competição aqui na Seleção e entre nossos clubes, mas a palavra respeito prevalece nessa relação", completou.

Com Alisson no gol, o Brasil encara a Colômbia no Estádio Metropolitano nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), pela quinta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Na terça-feira, dia 21, a adversária será a Argentina, às 21h30, no Maracanã. Com sete pontos, a Seleção Brasileira ocupa a terceira colocação na tabela, atrás somente de Argentina, com 12, e Uruguai, também com 7.

Confira outras falas de Alisson

Seleção colômbiana

"Tem todos esses fatores extracampo que podem influenciar. A maneira que a gente se preparou é para enfrentar esses desafios. Estamos passando por adaptação e esse é nosso desafio. Jogar bem, fazer o que está sendo treinado e conseguir o resultado, que acaba sendo o mais importante. Tem um caminho para chegar no resultado e a gente vai encarar esse jogo com todas as dificuldades que termos pela frente. Será jogo duro. Nossos jogadores têm condição de responder a esse jogo com agressividade e ganhar nos detalhes".

Luis Díaz

"Foram momentos terríveis (o atacante colombiano, companheiro no Liverpool, teve os pais sequestrados). Uma situação em que a gente fica sem ter o que fazer, só estar perto da pessoa. Nós, os sul-americanos, temos convívio bom. Demos força. O Liverpool dá todo o suporte. Eu passei por um momento difícil lá e passei por todo apoio que eu nem esperava. Enfrentar ele vai ser uma alegria. Alegria por saber que o pai dele está bem. É um trauma, mas vai se recuperar. O Luis Díaz é um grande jogador e vai dar trabalho para a gente. Vamos tentar neutralizar ele e os jogadores da Colômbia".

Recepção para Diniz após título da Libertadores

"Recebemos ele muito alegres. Ficamos felizes por esse título, não só pelo Fernando. Mais uma equipe brasileira sendo campeã da Libertadores. Não muda muito pela postura do Diniz. Ele mostra a essência dele, o que ele fala é o que ele é. O título só te dá mais confiança. Dá respaldo e respeito. Isso traz coisas positivas para nós. É com muita alegria que recebemos ele, mas nosso grande objetivo é a Copa do Mundo e o próximo desafio é a Colômbia. Ver o que fizemos de positivo, dar seguimento e melhorar as coisas negativas".