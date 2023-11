Tipa detalha recuperação de lesão que a tirou do Mineiro e projeta retorno na Ladies Cup

A atacante Tipa foi desfalque do Cruzeiro ao longo do Campeonato Mineiro,, mas vive a expectativa de retornar aos campos ainda neste ano. Depois de passar pelo estadual dando apoio às companheiras de fora do gramado, a atleta se prepara para a disputa da Ladies Cup.

Durante os treinos que antecederam a estreia do Cruzeiro no Mineiro, Tipa sofreu uma lesão muscular e teve que ser afastada dos jogos. Longe dos gramados, ela procurou dar todo apoio para suas companheiras enquanto se recuperava.

"Dentro do elenco sempre estamos apoiando e incentivando uma a outra. Claro que meu desejo era poder ajudar estando dentro de campo, mas ficamos sempre presentes, mesmo estando em recuperação de lesão", disse a atleta.

Imediatamente após a confirmação da lesão, Tipa iniciou os cuidados da recuperação. Já em fase final deste processo, ela contou ter tido como objetivo trabalhar forte para voltar ainda melhor.

"Desde a confirmação da lesão, colocamos como objetivo trabalhar forte em cima do tratamento, respeitando cada período, claro. Hoje estou feliz por estar praticamente nessa fase final tendo bons resultados" contou.

Agora, Tipa vive a expectativa de voltar a jogar com o Cruzeiro ainda este ano. De olho na Ladies Cup, a camisa 19 garantiu se dedicar para estar de volta nas melhores condições e projetou também a participação da equipe na competição.

"Em qualquer competição o Cruzeiro entra pra chegar no pódio. Sabemos da importância e dificuldade do campeonato, mas estamos em constante crescente, buscando finalizar o ano muito bem representando essa instituição. Então vou fazer de tudo pra que eu me recupere muito bem, e possa contribuir com o máximo que puder", finalizou.

O Cruzeiro estará no Grupo A da competição, ao lado de Internacional, São Paulo e Atlético Nacional.