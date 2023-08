Tipa valoriza preparação do Cruzeiro em período sem jogos e expõe expectativas para o Campeonato Mineiro

A pausa no calendário oficial do futebol feminino tem sido de bom proveito para o Cruzeiro. Ao menos é o que acredita a atacante Tipa, que falou sobre a preparação da equipe durante esse período para o segundo semestre. Sem precisar se preocupar com adversários específicos a serem enfrentados, o Cruzeiro tem focado nos trabalhos coletivos e na parte física. Na visão de Tipa, os treinos tem sido bem aproveitados.

"Está sendo bom para aprimorarmos mais a parte física , e buscando evoluir alguns pontos que não fomos tão bem no primeiro semestre. Acho que os treinos estão sendo bem produtivos", disse a camisa 19.

O Cruzeiro tem pela frente no segundo semestre a disputa do Campeonato Mineiro. A edição desta temporada conta com seis equipes, além das Cabulosas. O Estadual contará com cinco rodadas, onde cada equipe se enfrentarão em turno único. Os quatro melhores colocados avançam às semifinais, que terão confrontos definidos com base na classificação geral: 1º x 4º e 2º x 3º. Em caso de empate nas partidas da semifinal, no placar agregado da ida e da volta, a decisão será por meio de cobranças de pênaltis.

Foto: Divulgação/Cruzeiro

A Raposa é a vice-campeã da competição. Tipa acredita que o time estrelado fará um bom campeonato e vão com tudo em busca do título.

"A expectativa é que façamos um bom Campeonato Mineiro, sabemos da qualidade da nossa equipe, então vamos forte em busca do título", concluiu.

O Cruzeiro faz sua estreia na competição no dia 24 de setembro, um domingo. O primeiro compromisso será contra o América-MG, às 15h, no SESC Venda Nova.