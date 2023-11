Claudio Tencati agradece e parabeniza elenco do Criciúma por temporada e acesso à elite do Campeonato Brasileiro

Após o acesso do Criciúma sobre o Botafogo-SP por 3 a 0 no Majestoso, o técnico Claudio Tencati apareceu para a sala coletiva totalmente alegre com o acesso e relembrou todo o progresso do time até a classificação.

O treinador do Tricolor Predestinado primeiro enalteceu o torcedor pelo apoio de hoje e comparou com o jogo contra o Guarani também. Tencati também falou da importância do clube em um todo e a persistência de um elenco que vem desde a terceira divisão.

“Um trabalho sólido, da direção, comissão técnica e jogadores. Uma base que vem jogando muito desde a Série C, né e isso é uma importante reflexão de permanência de elenco”.

O técnico concluiu que o time catarinense entra como um exemplo de clube para o Brasil todo e citou a si mesmo como um dos técnicos mais longevos junto a Fortaleza e Palmeiras.

O momento de reflexão também foi importante tanto para ele quanto o elenco para se motivar nessa temporada: “Fica um momento de fé, resiliência, um trabalho árduo, com a fé se vai longe. Tanto que um versículo que eu li hoje, hoje era o dia da recompensa”.

Logo após as palavras, o elenco e a comissão técnica do Tigrão foram a mesa e comemoraram junto com um balde d’água com cantos de “Vamos subir Tigre!”.

Após a festa, parabenizou a diretoria, staff e os próprios atletas por seguirem os seus planos repetindo os mesmos esquemas.

Claudio falou o motivo de manter o mesmo esquema, que não foi algo só dele mas sim uma escolha em conjunto da comissão técnica:

“Hoje mesmo era muito confortável para a comissão técnica repetir a escalação que vinha sido feita, coloca o Cristóvão mantém ali o Claudinho ali na frente, zona de conforto. Mas era isso que agente queria e o que deveria ser feito”.

Sobre o jogo de hoje, o técnico falou o que já esperava da partida contra o Botafogo-SP e o que deveria fazer.

“A gente idealizou sim, sabíamos que o Botafogo viria com uma marcação mais forte, linha de quatro zagueiros, três volantes, então a gente precisava explorar isso e diante disso a gente decidiu botar o terceiro atacante, o Fabinho, e o Fabinho aberto no corredor, fazer uma saída de três com o Marcelo e liberar o Claudinho”.

Ano que vem

Um dos repórteres questionou qual eram os planos para o ano que vem, neste momento quem assumiu as palavras foi o presidente do Criciúma, Vilmar Guedes, e falou que não era momento de falar isso agora.

“Estamos em um momento de festa, eu me remeto ao início do campeonato catarinense da série B com a viagem muito longa, viagem difícil, e quem dizia que seria fácil. Então hoje estamos sendo premiados com o acesso à elite do futebol brasileiro”

Por fim agradeceu toda a equipe e pediu serenidade até o ano que vem e espera o melhor possível para essa nova fase do Criciúma e aos gritos da comissão celebravam com um: “Comemorem! Comemorem!”

Próximo jogo do Tigre

O próximo jogo do Criciúma será contra o Grêmio Novorizontino no domingo (25) às 17h fora de casa no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, partida é válida pela 38ª e última rodada da Série B.