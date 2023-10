Chapecoense vence clássico contra Criciúma e segue viva na luta pela permanência na Série B

Na noite desta sexta-feira (13), Criciúma e Chapecoense mediram forças no Estádio Heriberto Hülse, o duelo entre as equipes foi válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Verdão levou a melhor e venceu o clássico catarinense por 2 a 1, ambos os tentos dos visitantes foram marcados por Gustavo Cazonatti. Ao apagar das luzes, Hygor descontou para o Tigre.

Com o tropeço em sues domínios, os comandados de Claudio Tecanti perderam a chance de encostar no G-4 da segundona, atualmente o Tricolor é o 8º colocado, com 51 pontos somadas. Em contrapartida, a equipe treinada por Claudinei Oliveira permanece na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 33 pontos na conta, e colocou fim a sequência de sete jogos sem vencer.

Rayan, zagueiro do Criciúma, foi expulso no tempo final, após falta em Henrique Dourado. Com isso, o defensor é desfalque confirmado no próximo compromisso do time.

Primeiro tempo agitado

Os donos da casa iniciram a partida sendo mais incisivos e ofensivos, criando boas chances, mas que pararam nas seguras defesas de Airton. Aos 24 minutos, a Chape apresentou suas credenciais e tirou o zero do placar.

O Alviverde desceu pelo lado esquerdo do campo de ataque com Bruno Nazário, que efetuou um cruzamento sob medida para Gustavo Cazonatti, que de cabeça estufou a rede, 1 a 0 para os visitantes.

Com 40 minutos o Tigre chegou ao gol de empate com Hygor. Porém, na origem da jogada, o atacante estava em posição de impedimento e o lance foi anulado pelo VAR.

Chape amplia e Tigre não consegue reação tardia

No minuto 15 da etapa final, o Furacão do Oeste ampliou. Em ataque pelo flanco direito, Ronei carregou a bola até próximo da área adversária, e então mandou um cruzamento teleguiado para Cazonatti, que precisou apenas esticar o pé esquerdo para fazer o 2 a 0 e novamente fazer valer a lei do ex.

Na última volta do ponteiro do relógio, o Criciúma diminuiu. A bola alçada na área vinda do lado direito, Marcelo Hermes foi acionado e arriscou a finalização, Hygor entrou na trajetória do chute e desviou para marcar o gol de honra do Tricolor Catarinense.

Anote na sua agenda, torcedor

O Criciúma volta a campo no próximo sábado (21), às 17h (horário de Brasília). O embate em questão será contra o CRB, fora de casa, pela Série B do Brasileirão.

Pelo outro lado, a Chape também jogará longe de casa. O adversário será o Sport, o jogo contra o Leão acontecerá na sexta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília).