Criciúma garante vaga para o Brasileirão 2024 após vitória sobre Botafogo-SP

O Criciúma venceu por 3 a 0 o Botafogo-SP no Estádio Heriberto Hülse pela penúltima (37º) rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partida foi especial para a torcida Tricolor Carvoeira já que o jogo marcou a volta do time catarinense para a elite do futebol brasileiro após nove anos desde que foi rebaixado.

Moradores tiveram um misto de emoções e fizeram a festa na cidade de Criciúma após uma campanha incrível nesta temporada com 64 pontos na segunda colocação e 44 gols marcados em 37 jogos.

Máquina de finalizações

Os primeiros dez minutos mostraram o Botafogo-SP pressionando o Criciúma, articulando jogadas pelo meio de campo até chegar a área, mas sem conseguir uma finalização ao gol, mas a imagem mudou totalmente pelo resto do primeiro tempo.

Com toques rápidos e bom controle da posse de bola, o Tigrão mudou a imagem do seu jogo, saindo poucas vezes da área adversária e soltando chute após chute para o gol. Somente nesses primeiros 45 minutos o time catarinense fez 14 finalizações e metade delas foram ao gol, diferente da Pantera da Mogiana que só fez uma finalização.

Ao todo, o Tricolor Predestinado teve 62,8% da posse de bola, já o time de Ribeirão Preto teve só 37,2% da posse. Destaque para o goleiro do Pantera, Matheus Albino, pelas suas defesas que fizeram o time respirar, mas não pôde escapar do gol de Éder que estava livre para o gol e sem marcação após um rebote no contra-ataque rápido aos 35 minutos.

Instantes para a festa

O Criciúma manteve o mesmo posicionamento do primeiro tempo e continuou com o número absurdo de finalizações, mas o Orgulho de Ribeirão se atentou aos seus erros iniciais e se tornou um incômodo para o Tigre.

Até o final da partida, Matheus continuou com a boa performance, fechando qualquer possibilidade de gol e fez com que o Pantera tivesse mais oportunidades de construir mais chances ao gol, assustando o torcedor do Criciúma.

Mas aos 35 minutos do segundo tempo, Fellipe Mateus fez uma bela cobrança de bola parada por baixo da barreira e fez o gol . O camisa 9, Felipe Vizeu, fez o terceiro nos minutos finais e fechou com chave de ouro o acesso do time catarinense e levando a torcida à loucura, terminado o jogo em 3 a 0.

Sequência

A próxima partida do Criciúma será contra o Grêmio Novorizontino no domingo (25) às 17h fora de casa no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Já o Botafogo-SP enfrenta o Londrina também no domingo (25) às 17h no Estádio Santa Cruz, ambas as partidas serão pela última rodada da Série B.