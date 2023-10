Internacional busca seguir embalado rumo ao G-6 em duelo contra o Coritiba

Neste domingo (29), Internacional e Coritiba se enfrentam em situações muito opostas no Brasileirão Série A, em confronto válido pela 30ª rodada, no Beira-Rio.

O Colorado está embalado após duas vitórias consecutivas, enquanto o Coxa tenta sobreviver na primeira divisão. A partida será disputada a partir das 18h30, pelo horário de Brasília, no Beira-Rio.

Internacional tentará manter arrancada rumo ao G-6

O Internacional certamente deixou para trás a enorme frustração da eliminação nas semifinais da Conmebol Libertadores e conseguiu retomar o foco no Brasileirão. No último final de semana, a equipe de Eduardo Coudet aplicou uma goleada de 7 a 1 diante do Santos e venceu o Vasco por 2 a 1 em pleno São Januário.

Para confirmar a boa fase e seguir avançando na tabela de classificação, o Inter precisa superar uma equipe que está cada vez mais próxima do indigesto retorno à Série B em mais uma partida no Beira-Rio.

O técnico Eduardo Coudet não poderá contar com o zagueiro Mercado e o atacante Wanderson receberam o terceiro cartão amarelo pois ambos receberam cartões amarelos e estão suspensos. Tudo indica que Nico Hernández ganhará a vaga no sistema defensivo e Pedro Henrique será o escolhido no ataque.

Provável escalação: Rochet; Bustos, Vitão, Nico Hernández e Renê; Johnny, Maurício, Aránguiz e Pedro Henrique; Alan Patrick e Valencia.

Coritiba acumula quatro derrotas consecutivas

Do outro lado, o Coritiba segue vivendo uma fase negativa e não embalou resultados positivos mesmo com vitória diante do maior rival no Athletiba pois acumula quatro derrotas consecutivas desde então.

Antes sonhando em escapar da zona de rebaixamento, tudo indica que a luta do Coxa Branca nesta reta final de Brasileirão consistirá em evitar fechar a temporada na lanterna do campeonato em disputa rodada a rodada contra o América-MG.

O técnico Thiago Kosloski manterá praticamente a mesma escalação titular dos últimos jogos e realizará apenas uma mudança forçada. O volante Willians Farias foi expulso contra o Santos, deixando vaga aberta para Samaris, Fransérgio ou Bruno Gomes, com o primeiro sendo o favorito.

Provável escalação: Gabriel; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luís; Samaris, Robson, Bianqui, Gómez e Moreno; Slimani

Arbitragem

Árbitro: André Luiz Skettino Bento (MG)

Assistente 1: Guilheme Dias Camilo (MG)

Assistente 2: Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)