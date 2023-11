João Brigatti enaltece empate da Ponte Preta com Juventude: "Muito importante"

O técnico João Brigatti fez um discurso de motivação e otimismo após o ponto conquistado contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 37ª rodada da Série B. O resultado não garantiu a permanencia na série B. O time campineiro, pode entrar novamente no Z-4 em caso de vitórias de Sampaio Corrêa e Tombense, que ainda vão jogar na rodada.

Brigatti se mostrou otimista com o empate e disse estar satisfeito com o futebol apresentado no jogo. "É claro que o nosso desejo era de ter vencido, mas não podemos descartar o empate porque esse ponto pode ser muito importante na nossa briga. O principal é que mostramos que podemos ser uma equipe cada vez melhor."

Brigatti elogiou a equipe de Campinas e ressaltou que, além da dificuldade de enfrentar um adversário que briga pelo acesso, o gramado pesado também influenciou na capacidade de seus atletas. "A gente sabia que enfrentar o Juventude em Caxias é muito difícil. Ainda enfrentamos o agravante do gramdao pesado por conta da chuva e isso tornou o nosso desafio maior. Mas eu gostei do nosso comportamento, porque comandamos as ações e criamos boas oportunidades."

O treinador da Ponte ainda teve tempo para falar algu,as coisas difíceis de se ouvir. Ressaltou que dará preferencia para equilibrar o emocional com o tático e o técnico. "Vai ser uma semana difícil porque ainda vamos esperar o desfecho da rodada. A partida contra o CRB também não será fácil e vamos preparar um equilíbrio emocional, tático e técnico. Serão dias importantes pela frente e vamos precisar de uma postura ainda mais agressiva, com imposição e organização."

Sequência

Com 39 pontos, a Ponte Preta vai encerrar a Série B contra o CRB, no próximo sábado, em casa. A diferença para a Chapecoense neste momento é de dois pontos. Os campineiros terão de secar o Tombense neste domingo contra o CRB, e depois o Sampaio, segunda, diante do Avaí para não caírem para a série C.