Precisando da vitória, Ponte Preta recebe Avaí na reta final da Série B

Na tarde deste sábado, a Ponte Preta recebe o Avaí, em duelo válido pela 35ª rodada da Série B, no Moisés Lucarelli, às 17h (de Brasília). Desesperada, a Macaca precisa da vitória para se afastar do Z-4. Enquanto o Avaí ainda não está totalmente salvo, já que está apenas cinco pontos da zona de rebaixamento.

Em busca da permanência

A Ponte não sabe o que é vencer uma partida desde agosto, quando venceu a equipe do Londrina. A equipe comandada por João Brigatti vive momento delicado, hoje ocupa a 16a posição na tabela, com apenas um ponto de vantagem para o Tombense, primeiro time da zona. E vem de uma dura derrota contra o Novorizontino, por 2 a 0.

Porém, o time conta com a força da torcida, que sempre está presente nos piores e melhores momentos do clube. Para isso, o treinador terá de volta Maílton, que retorna depois de cumprir suspensão, enquanto Edson sofreu uma entorse no tornozelo durante a preparação e é desfalque certo.

Provável escalação

Caíque França; Weverton, Fábio Sanches, Edson e Artur; Léo Naldi, Filipinho e Felipe Amaral; Eliel, Gabriel Santiago (Mailton) e Jeh.

Degrau por degrau

O Avaí conseguiu uma boa sequência nesta reta final de campeonato, nos últimos cinco jogos, venceu dois e empatou três, somando nove pontos. No retrospecto, ganhou de Botafogo e Ceará, além de empates com Sport, Londrina e ABC, pulando três posições e abrindo cinco pontos do Z-4. Ainda com risco de cair, a equipe catarinense ocupa a 13a posição, com 39 pontos.

Com retrospecto ao seu favor, o técnico Eduardo Barroca vê seu time cada vez mais próximo da permanência, mas sabe que não pode vacilar nos últimos quatro jogos. Jean Cléber, Giovani e Thiago Oleques retornam após suspensão por cartão. Enquanto Fellipe Bastos recebeu o terceiro amarelo e desfalca a equipe.

Provável escalação

Igor Bohn; Thales, Alan Costa, Jonathan Costa e Natanael; Wellington, Rafael Gava e Giovanni Piccolomo; Jean Lucas; Waguinho e Gabriel Poveda.

Arbitragem

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Hugo Savio Xavier Correa

VAR: Diego Pombo Lopez