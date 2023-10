Juventude e Sport empatam em confronto direto pelo G-4

Na noite desta segunda-feira (16), Juventude e Sport empataram por 2 a 2, em duelo direto dentro do G-4, pela 32 ª rodada pela Série B, no Alfredo Jaconi. Danilo Boza e Gabriel Taliari marcaram para o Ju. Alan Ruiz e Edinho, para o Leão.

Tudo empatado

O jogo começou alagado no Alfredo Jaconi, Juventude e Sport mal conseguiam transitar sem escorregar. Mas o Ju, levou a melhor, conseguindo se impor com firmeza. Aos 15, Nenê cobrou falta na linha de fundo e Danilo Boza subiu sozinho para furar a defesa do Leão e abriu o marcador.

Mas, o Leão que parecia perdido, pouco a pouco rugiu e acredite se Vagner Love não tivesse desperdiçado a grande caça, ou melhor chance. O centroavante do Leão ficou frente a frente com Thiago Couto após falha da defesa do Ju, mas tocou por cima do goleiro, que defendeu. Aos 41, Ruiz na entrada da área, pegou rebote e, numa bomba, deixou tudo igual. Com o placar igualado, o Sport mudou o rumo da partida, Filipe finalizou seco, no canto direito do goleiro do Ju, que se esticou para salvar.

Na sequência, pênalti assinalado pelo VAR, o cara do amor, sim, Vagner Love na bola, paradinha e, não levou, Thiago Couto, mais uma vez, salvou, pegando o chute fraco. Na reta final, o Juventude, por pouco, não voltou a ficar em vantagem, quando Nenê cobra escanteio incrível e Dênis se jogou, quase que no susto, para evitar o gol rival, e assim a partida foi para o intervalo empatada.

Empatou de novo

A partida recomeçou com o Ju atacando, dominando e se mostrando. Aos 16, Nenê bateu no primeiro pau e Gabriel Taliari cabeceou no canto para marcar o segundo do Ju. Já o Leão da Ilha, pouco demonstrava reação ofensiva.

Na reta final, não conseguiu impedir que Edinho disparasse dentro da área, dando um tapa de leve para decretar o empate, Leão deixou tudo igual. Na sequência, em lançamento lateral, Edinho aproveitou a bola rebatida dentro da área e estufou as redes, seria a virada Leonina, no Alfredo Jaconi, mas o árbitro marcou falta de ataque, e assim a partida encerrou empatada.

Mas, e como fica?

Com o empate, o Sport se soma à sequência de sete jogos de invencibilidade, com 56 pontos, se recoloca na vice-liderança da Série B. Já o Ju continua na quarta colocação, com 55 pontos.

Próximos Jogos

O Sport volta a campo na sexta-feira (20), e recebe a Chapecoense, na Ilha do Retiro, às 21h30. No sábado (21), o Juventude visita o Londrina, em Caxias do Sul, às 18h.