Pasinato cita suas referências e debate sobre Alisson e Ederson

Até mesmo quem não é goleiro, sabe das qualidades que Alisson e Ederson possuem de baixo das traves. Porém, o que muitos não estão acostumados a ler e ouvir é sobre a virtude de cada um deles, o perfil de cada jogador.

Segundo Pasinato, arqueiro do América MG, apesar deles serem atletas com características diferentes, são de altíssimo nível. Ambos jogam na maior liga do planeta, Premier League, e são titulares absolutos de Liverpool e Manchester City, respectivamente. Como goleiro, Pasinato comentou sobre os melhores brasileiros da sua posição.

“Os dois são extremamente completos, com particularidades que se sobressaem aos olhos. Ederson é gelado e no seu jogo de pés, tem o grande diferencial. É incrível como tem o timing de decisões perfeitas. Alisson é tecnicamente brilhante e simples. Não é aquele goleiro de aparecer com uma grande defesa, mas é emocionalmente equilibrado e completo. Na seleção, vai do perfil do treinador a escolha. Quem entende da posição sabe o quão bons eles são”, ponderou.

Por ser uma posição de altíssima dificuldade em todos os sentidos, dizem que somente quem somente quem é goleiro que tem propriedade para comentar sobre o assunto. Uma falha para outros, pode parecer um erro normal para os arqueiros profissionais. Pasinato foi questionado sobre suas maiores referências e apesar de termos grandes nomes, tanto no passado como no presente, ele não ficou em cima do muro.

“Eu sempre gostei muito do Rogério Ceni, do Marcos e do Dida. Ver o Marcão sendo campeão do Mundo em 2002 com esses dois no banco, foi para não esquecer tão cedo. Acredito que como característica de porte físico, velocidade de reação, e posicionamento, o Marcão é o que me identifico melhor. Já na atualidade, Courtois e Alisson”, afirmou.

Para finalizar, o goleiro do América foi indagado sobre a importância dos goleiros saberem jogar com os pés. Alguns não tem uma opinião formada e outros acham desnecessária essa qualidade, já Pasinato entende a mudança do futebol e concorda com quem diz que jogadores da sua posição precisam lapidar essa técnica.

“Acredito que um bom posicionamento embaixo das traves é o essencial. Estando bem posicionado, diminuímos muito a probabilidade de tomar o gol. Depois os atributos de velocidade de reação, timing de encurtamento no 1x1 e saída de gol, são derivados do seu bom posicionamento inicial. Por isso é tão importante”, concluiu.