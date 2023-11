Em perigo de rebaixamento, Rogério Ceni afirma: “Eu tenho convicção que nós vamos fazer os pontos necessários"

Na noite deste domingo (12), o Bahia empatou por 1 a 1 com o Athletico-PR na Arena Fonte Nova. O time comandado por Rogério Ceni está mais próximo da zona de rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva, o treinador analisa o que agradou e o que não se agradou de sua equipe que teve a chance de sair com a vitória.

"Eu acho que o time fez um bom jogo, um muito bom jogo, teve todas as oportunidades para sair vitorioso no dia de hoje, fez o gol que deu a vantagem [...]. Time bem organizado e cedeu pouco espaço ao Athletico, pouquíssimas oportunidades de gol ao Athletico e tomou o gol em uma bola cruzada lá no alto na área de um jogador pequeno, essa é a parte ruim que fica. Talvez nós pudéssemos, sem dúvida nenhuma, ter decidido o jogo antes. Agora, o time fez uma ótima partida mas quando o resultado não vem o que vale é o resultado.".

Ainda sobre o medo do rebaixamento e possibilidade do Bahia jogar a Série B em 2024 e sobre falta de atitude do time, Rogério Ceni rebate:

"Não, não está se aproximando da Série B do próximo ano, nós temos quatro partidas ainda. O campeonato é feito de reviravoltas, ontem todos contavam que o Cruzeiro não fosse perder seu jogo e perdeu. Todos os jogos são difíceis e uma vitória custa caro pra você vencer uma partida, não é fácil você vencer um jogo em Campeonato Brasileiro. Hoje nós tivemos todas as oportunidades do mundo para que isso acontecesse e não colocamos em prática. Eu não concordo que falta atitute, acho que atitude pé a coisa que mais se tem, falta as vezes um refino, o passe final. Acho que hoje foi o grande problema, foi o último passe que muitas vezes não entrou por uma sintonia fina que falta, a decisão na hora correta, no tempo e espaço correto pra acertar esse espaço para a gente vencer o jogo. Mas atitude do time? O time jogou do começo ao fim, praticamente dono do jogo, contra um time que está em sétimo lugar no campeonato, cansamos de finalizar no gol, mas falta uma melhor tomada de decisão".

Mais uma partida no esquema tático de três zagueiros

"Em tese quando você joga com três zagueiros e alas, jogadores que chegam bem a linha de fundo a referência dentro da área é importante porque afinal de contas as jogadas saem pelos lados e você tem que ter um homem de referência para finalizar. Hoje o Everaldo caiu demais pelos lados, deixou de ficar centralizado. Everaldo e Biel um pouco longe um do outro, a marcação de saída de bola era pra deixar o Thiago Heleno livre marcando os defensores do lado pra forçar a saída pelo meio e eles acabaram se mantendo nessa posição e ficando longe um do outro durante boa parte do primeiro tempo", explicou Rogério.

Ao ser questionado sobre o psicológico do time estando nessa posição à beira do fim da competição, o técnico fala sobre como faz o time tirar forças para enfrentar as próximas quatro partidas e sobre sua confiança no futuro do Bahia.



"Porque nós defendemos o Bahia e é uma instituição muito grande, tem uma torcida gigantesca, e nós temos consciência que temos que fazer o nosso melhor para não deixar o clube, nesse momento de transição, porque eu falei para ele no último jogo, é o primeiro ano né? São mais ou menos 6 meses de Grupo City aqui né. E eu garanto pra você que esse clube vai conquistar coisas importantes ao logo dos anos, acho que em um período de 2 a 5 anos, acho que vai conquistar coisas muito grandes. Acho que cada um tem que ter o orgulho de fazer ou ter feito parte, de um dia olhar pra trás e saber que fez parte de uma história que vai mudar o patamar desse clube que é gigantesco por si só [...] esse clube vai crescer muito mais do que já é".

Com o empate nesse domingo (12), o Bahia cai para a 16º posição na tabela do campeonato, somando 38 pontos.

O Tricolor volta a campo somente após a data Fifa, no próximo dia 25. Pela 35° rodada do Brasileirão, o Bahia enfrentará o Corinthians na Neo Química Arena.