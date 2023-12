Com tempo de casa a favor, Rafael Stucchi espera superar última campanha pelo Novorizontino na Copinha

A equipe do Novorizontino já iniciou a preparação para a próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esse será o segundo ano seguido sob o comando de Rafael Stucchi, rosto familiar do clube, que conseguiu levar o time do interior de SP até os 16 melhores em janeiro deste ano. O treinador falou sobre o que espera da competição e comentou também sobre o grupo de adversários.

“Sabemos o quão grande será o nosso desafio nesta competição, já tendo nesta primeira fase um grupo muito equilibrado. Mesmo com estes desafios, nossas expectativas para esta competição são altas, alimentadas pelo desempenho que tivemos nas competições deste ano, pelo espírito de equipe e também pela busca incansável pela excelência. Que cada desafio seja uma oportunidade para superação, e que a determinação de cada um deste grupo eleve nosso nível”, disse o treinador.

O time de Novo Horizonte está no Grupo 6, com sede em Cravinhos, junto com Comercial-SP, Chapecoense e Jacuipense. Essa será apenas a segunda Copinha do treinador que trabalha no Novorizontino desde 2016. Com uma pausa apenas em 2022, quando também somou uma passagem pela equipe Cantanduva, onde realizou 10 jogos pela Bezinha, em uma parceria com o Tigre onde utilizou também a equipe Sub-20.

Em 2022, o treinador voltou ao Novorizontino para comandar o Sub-20. Naquela ano comandou o time em 20 oportunidades, tanto pela Copinha como pelo Campeonato Paulista Sub-20. Já em 2023 foram 21 partidas.