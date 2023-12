Pirani dá pausa nas férias, sai em foto de campeão da Libertadores e declara torcida no Mundial: “Sou Tricolor”

O meia-atacante Gabriel Pirani, do DC United, participou de um momento importante do Fluminense. De férias, o jogador esteve no Maracanã nos últimos dias e participou da fotografia oficial de Campeão da Copa Libertadores da América do time Tricolor.

O jogador, que é um dos pupilos do técnico Fernando Diniz, participou de cinco jogos da competição pelo Tricolor. No clube carioca, o jovem jogador atuou em 24 partidas e anotou dois gols ao todo durante a passagem no Tricolor, sendo um deles importante para a conquista da Taça Guanabara.

“É muito legal reencontrar os meus companheiros, o professor Diniz e participar desse momento. Eu acompanho o Fluminense diariamente, criei uma identificação muito grande com o clube e estou sempre na torcida. Sem dúvida, ganharam um torcedor”, disse Pirani.

De longe, o jogador não escondeu sua torcida para o Mundial de Clube da FIFA, que acontece agora em dezembro. Os jogos acontecem entre os dias 12 e 22 de dezembro.

“Sou Tricolor, né? (risos). Acredito que o Fluminense pode fazer um grande campeonato. O professor Diniz é inteligente, sabe que precisa pensar primeiro na semifinal e depois na final. É uma competição de tiro curto, então todo cuidado é pouco. Tenho certeza de que vão fazer grandes jogos”, completa o meio-campista.

Cabe ressaltar que o jogador também conquistou recentemente a medalha de Ouro nos Jogos Pan-Americanos. O título aconteceu de forma invicta. Foram cinco jogos, com quatro vitórias e apenas um empate. A conquista acabou com um jejum que durava por mais de 30 anos.