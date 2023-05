Com promessa de casa cheia, Fluminense recebe Flamengo pelas oitavas da Copa do Brasil

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (16), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Será a primeira vez que os rivais duelam em um mata-mata da competição. Com desfalques importantes, ambas as equipes precisarão conta com a força de seus elencos para saírem na frente na partida de hoje.

É normal?

A torcida do Fluminense tem motivos para ficar animada com a partida de hoje. É claro que, por se tratar de um clássico, fica difícil apontar um favorito. Mas, no retrospecto recente, os tricolores têm levado a melhor e isso vem sendo uma dor de cabeça para os flamenguistas.



Nos últimos dez Fla-Flus, o Fluminense venceu sete, o Flamengo dois e houve um empate. Além disso, o Flu venceu as duas últimas finais do Campeonato Carioca em cima do Rubro-negro. No entanto, se buscarmos o histórico geral do confronto, os flamenguistas levam a melhor.



Ao todo foram disputados 443 Fla-Flus. O Flamengo levou a melhor 161 vezes contra 141 do Fluminense. Tiveram, ainda, 141 empates. Além disso, no último mata-mata disputado em uma competição fora do Estadual, o Fla eliminou o Flu. Foi na Copa Sulamericana de 2017, quando o Flamengo avançou para as semifinais.

Novidade na escalação de DIniz

O Fluminense vem embalado não só pelos últimos jogos, mas pela temporada de forma geral. O Tricolor tem chamado a atenção pelo bom futebol (para muitos o melhor da América do Sul) e seu treinador é um dos cotados para assumir a Seleção Brasileira.



E os resultados colaboram com essa análise. O time de Fernando Diniz venceu o Estadual, é o líder isolado do seu grupo na Libertadores e, no Brasileirão, caso vença o Botafogo na próxima rodada e o Palmeiras tropece, poderá assumir a primeira colocação.



Para a partida de hoje o treinador tricolor não poderá contar com uma de suas principais promessas, o volante/lateral Alexsander. O garoto sofreu uma lesão no joelho e deverá ficar fora por pelo menos um mês.



Com isso, Gabriel Pirani deve ser o substituto. Na última partida, contra o Cuiabá, DIniz optou por John Kennedy na frente e Lima fazendo o papel de Alexsander. Dessa vez, John deve ir para o banco e Pirani será testado.



Provável escalação: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima, Ganso e Gabriel Pirani; Arias e Cano.



Desfalques: Lelê (não pode ser inscrito por ter jogado pelo Volta Redonda), Alexsander (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo), Gustavo Apis (joelho esquerdo), Jorge (joelho direito), Keno (lesão na coxa), Marrony (lesão na coxa) e Vitor Mendes (afastado).

Desfalques preocupam Sampaoli

O Flamengo vem de bons resultados e conseguiu pegar o elevador no Campeonato Brasileiro. O Rubre-negro vem de duas vitórias consecutivas e agora ocupa a nona colocação com nove pontos. Porém, o time ainda não encantou nesta temporada e Sampaoli tem a missão de reestabelecer o Flamengo como o protagonista que vem sendo nos últimos anos.



O time começou o ano apostando no técnico Vitor Pereira para substituir Dorival Júnior, mas não funcionou. O Flamengo perdeu a final do Carioca, cambaleou na primeira partida contra o Maringá, na Copa do Brasil e estreou com derrota para o Aucas, na LIbertadores.



Mas, desde a chegada do técnico argentino à Gávea, alguns resultados podem animar o torcedor. Além das duas últimas vitórias no Brasileirão, o Rubro-negro passou o trator em cima do Maringá no jogo da volta (8 a 2) e se recuperou na Libertadores, entrando na zona de classificação.



Para a partida de hoje, o técnico terá algumas dores de cabeça, Perguntado no jogo contra o Bahia sobre as substituições, Sampaoli disse que todas foram por questões médicas. Mas, dos substtituídos, o único desfalque certo será David Luiz. Além dele, o Flamengo não poderá contrar com Pedro que saiu do jogo contra o Goiás com uma lesão na coxa direita.



Time provável: Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Victor Hugo, Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Matheus França (Everton Cebolinha) e Gabigol.



Desfalques: Matheuzinho (recuperação de cirurgia na tíbia), David Luiz (lesão detectada no músculo posterior da coxa direita) e Pedro (lesão na coxa).