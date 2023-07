Atacante do Camboriú, Cirilo avalia momento da equipe e projeta reta final da Série D

Emprestado pelo Londrina ao Camboriú para ajudar a equipe Catarinense na busca pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro,, o atacante Cirilo, de 21 anos, tem buscado o seu espaço no Cambura. Desde que chegou a sua nova equipe, o jogador disputou seis jogos no Brasileirão e marcou 1 gol.

Cirilo tem participado de praticamente todos os jogos desde que chegou ao clube. O jovem atacante falou sobre os seus primeiros jogos com a camisa do Camboriú e afirmou que é uma das grandes oportunidades da sua carreira.

“Quando surgiu essa oportunidade de vir atuar no Camboriú e poder disputar uma competição de nível nacional, eu fiquei muito feliz e não pensei duas vezes em aceitar. É uma grande oportunidade para qualquer jogador disputar o Brasileirão, então tenho feito de tudo para desempenhar um bom papel e poder ajudar. Acredito que esse meu início tem sido bom, atuei como titular, pude marcar um gol e espero seguir evoluindo juntamente com toda a equipe”, disse.

Cirilo destaca bom momento e mira o acesso

Com 11 rodadas disputadas, faltando apenas 3 jogos para o final da primeira fase da competição, o Camboriú ocupa atualmente a quarta colocação, dentro do G4 de classificação para a segunda fase. Cirilo destacou o momento da equipe, a expectativa para as rodadas finais e a busca pela classificação.

“A gente vem com uma sequência de três empates seguidos, não é muito bom, mas também não perdemos. Sabemos que esses últimos jogos serão todos encarados como uma decisão e não podemos bobear, pois estamos na frente apenas pelos gols marcados. O nosso grupo é forte, qualificado e vamos jogar esses últimos jogos como finais e buscar a classificação para a próxima fase”, concluiu.

O Camboriú ocupa a quarta colocação e acumula 15 pontos, a mesma pontuação do Concórdia, quinto colocado. O próximo duelo da equipe será contra o próprio Concórdia, fora de casa, no próximo domingo (09), às 15h.