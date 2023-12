Fluminense desembarca na Arábia Saudita para disputa do Mundial de Clubes

O Fluminense desembarcou na manhã desta quarta-feira (13) na cidade de Jeddah, onde ficará hospedado para realizar treinos na Arábia Saudita, país-sede do Mundial de Clubes da Fifa.

A viagem começou ainda na noite da última terça-feira (12) no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Antes do início do embarque, a torcida recepcionou os jogadores com um AeroFlu especial para demonstrar o último apoio antes do embarque.

Não há nenhum treino previsto para o Fluminense nesta quarta-feira pois os jogadores e comissão técnica estarão de folga após a longa viagem. A única atividade consistirá em uma entrevista coletiva com o técnico Fernando DIniz e o capitão Nino.

Na quinta-feira (14), às 10h30 pelo horário de Brasília, o tricolor realizará o seu primeiro treino em território árabe. A atividade ocorrerá no King Abdullah Sports City, onde o clube jogará a semifinal.

A delegação do Fluminense que viajou para o Mundial de Clubes possui 27 jogadores, mas por determinação da Fifa, apenas 23 foram inscritos no torneio. Lelê, Gustavo Ramalho, Giovanni e Felipe Andrade não estarão disponíveis nos jogos, mas participarão dos treinos da equipe. Serão quatro treinos antes da estreia do Mundial de Clubes.

Fluminense e Manchester City conhecerão adversários nos próximos dias

O Fluminense estreia na próxima segunda-feira, dia 18 de dezembro, a partir das 15h pelo horário de Brasília contra o vencedor do confronto entre Al-Ittihad (anfitrião) e Al-Ahly (Egito), equipes que se enfrentarão nesta sexta-feira.

A equipe comandada por Marcelo Gallardo abriu o Mundial de Clubes na última terça-feira (12) com goleada para cima do Auckland City. O placar de 3 a 0 foi construído no primeiro tempo com amplo domínio da equipe árabe diante dos australianos, com direito a gols de Karim Benzema e Romarinho.

No outro lado da chave, o Manchester City aguarda o vencedor do duelo entre Urawa Reds (Japão) e León (México). Os dois clubes se enfrentam na manhã de sexta-feira (15).